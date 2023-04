Een tiny house, maar dan op wielen: Robert (52) is groot fan van de Twingo 1 (en hij is láng niet de enige)

AUTO-EXPERT Wie heeft voorrang bij in- en uitvoegen op de snelweg?

Bestuurders die in- en uitvoegen op de snelweg moeten het overige verkeer voor laten gaan. Die voorrangsregel is duidelijk. ‘Maar hoe zit het met voorrang als de oprit tegelijk ook de afrit is en in- en uitvoegende auto’s elkaar kruisen?’, vraagt lezer Joke Zwijnenburg zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.