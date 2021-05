Een van de grappigste autootjes ooit keert terug: dit is de nieuwe Messerschmitt

videoDe Messerschmitt, het koddige autootje waarin André van Duin in 1976 zijn hit File vertolkte, keert terug. De piepkleine driewieler werd in de naoorlogse jaren gemaakt door een voormalige fabrikant van Duitse gevechtsvliegtuigen. De nieuwe versie is binnenkort te koop in twee varianten, waaronder ook een elektrische.

Het Duitse bedrijf Messerschmitt-Werke blaast de Kabinenroller (KR) uit 1953 nieuw leven in. Na de Tweede Wereldoorlog mocht Messerschmitt geen vliegtuigen meer bouwen, waardoor het zich genoodzaakt zag over te stappen op de productie van kleine autootjes. Die waren in die tijd ineens hip, zoals bijvoorbeeld ook de Isetta, waar BMW zich over ontfermde.

Kenmerkend voor de Messerschmitt Kabinenroller was de grote plexiglazen kap: een stijlelement dat associaties opriep met de jachtvliegtuigen die het bedrijf jarenlang had gemaakt. Die kap moest je eerst omklappen, voordat je uit kon stappen. Er waren echter ook open uitvoeringen zonder kap. Tot 1964 bleef de markante auto, ontworpen door een vliegtuigingenieur, in productie.

De nieuwe KR lijkt met zijn ranke carrosserie, uitstekende voorspatborden en twee ronde koplampjes sprekend op het origineel. Het exemplaar op de foto’s is de KR 202 Sport zonder dak en voorruit, maar Messerschmitt-Werke meldt dat optioneel ook (weer) een dak leverbaar is.

De eigentijdse versie van de KR komt in twee verschillende varianten: de KR 202 op benzine en de elektrische KR E-5000. De KR 202 heeft een 125 cc eencilinder benzinemotor (7,3 pk). In tegenstelling tot de originele KR met zijn tweetaktmotortje is dit een viertakt motor. De KR E-5000 wordt aangedreven door een elektromotor van 5 kW (6,8 pk). Een accu van 1,4 kWh voorziet die krachtbron van stroom.

Beide varianten hebben een topsnelheid van 90 km/h. De actieradius van de E5000 bedraagt maximaal 80 kilometer, de accu is in 4 tot 6 uur op te laden. De KR 202 komt met zijn brandstoftank van 6 liter naar schatting 160 kilometer ver. Voor de E-5000 is een extra accu leverbaar die zijn actieradius verdubbelt. Maar die kost €1.650 extra.

Opvallend genoeg is de elektrische KR-E5000 met een leeggewicht van 195 kilo 25 kilo lichter dan de benzineversie. Het gewicht is ook lager dan dat van de originele KR. Zowel de KR 202 als de KR-E5000 heeft een carrosserie van glasvezel op een frame van staal en aluminium. Verder zijn beide versies voorzien van schijfremmen rondom, led-koplampen en een qua karakter instelbare wielophanging. De KR 202 is er vanaf €10.950, de KR E-5000 gaat minimaal €12.950 kosten. Dat zijn de prijzen exclusief belastingen en ook exclusief een tijdelijke korting van 20 procent. Voor de export naar Nederland komen er ook nog de transportkosten van €690 bij.

Dit is de video uit 1976 waarin André van Duin zijn hit File vertolkt in een Messerschmitt

