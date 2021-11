Eerste auto die 500 kilometer per uur haalt afgeleverd aan klant

Het Amerikaanse Hennessey Performance lanceerde zo’n zes jaar geleden de op de Lotus Exige gebaseerde Hennessey Venom GT, die een topsnelheid van 435 kilometer per uur heeft. Daarna begon het merk met het ontwikkelen van een auto die uiteindelijk de F5 zou gaan heten en die een topsnelheid van 500 kilometer per uur moest kunnen halen.

De voornamelijk van koolstofvezel gemaakte auto is voorzien van een 6,6 liter V8 met twee turbo’s, die maar liefst 1.841 pk sterk is en een trekkracht van 1.617 Nm opwekt. De auto accelereert in minder dan drie seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en voor de sprint van 0 tot 200 kilometer per uur heeft de 1360 kilo wegende auto slechts 4,7 seconden nodig.