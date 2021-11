Eerste wisselstation in Europa levert binnen 5 minuten volle accu voor auto

In het Scandinavische land wordt de Nio ES8 al enkele maanden verkocht. Deze suv kun je niet alleen opladen met een stekker, maar is ook geschikt voor een snelle accuwissel onderweg. In China zijn inmiddels al vijfhonderd wisselstations gebouwd en is er al meer dan 500.000 keer een accu gewisseld.

Volgens website Autogids kost een batterij-abonnement tussen de 140 en 200 euro per maand. Daarvoor krijg je een standaardabonnement of een zogeheten long range-abonnement. Daarbij zijn zes gratis accuwissels per maand inbegrepen. Eind volgend jaar zijn er minimaal twintig wisselstations in Noorwegen. Daarna is Duitsland aan de beurt. Of de service ook naar Nederland komt en of hij op termijn geschikt is voor andere elektrische auto's, is niet bekend.