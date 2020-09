Eibergse vrachtwagen verliest vier wielen op A18: ‘Heel vreemd dat dit kon gebeuren’

‘Hoe kan dit nou?’

De containeraanhanger is afkomstig van transportfabrikant Lako uit Eibergen. Een medewerker van dit bedrijf laat weten het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat dit heeft kunnen gebeuren. ,,’Hoe kan dit nou?’, vragen we ons hier af. Het is heel vreemd dat dit kon gebeuren. De assenfabrikant schrijft altijd precies voor hoe we de wielen moeten bevestigen. Daar gebruiken we speciaal gereedschap voor en we hebben ons aan die instructies gehouden.”

Hij laat weten dat de aanhanger ook door de eindcontrole is gekomen. ,,Ook daar is dus niks geks vastgesteld. We staan er dus echt van te kijken en gaan onderzoeken hoe dit kan en of er niet toch ergens iets is misgegaan. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Een ding is duidelijk: dit wil natuurlijk niemand.”