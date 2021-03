Eigenaar peperdure Lamborghini vergeet cruciaal detail: auto weggesleept

Verkiezingen Is nieuw asfalt nog nodig nu thuiswer­ken de norm is? Partijen zijn verdeeld

5 maart In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geven politieke partijen in acht afleveringen hun standpunten op het gebied van onder meer wonen, werken, vergroening, asfalt en de nexit. Vandaag aflevering 6: Hebben we al dat asfalt nog wel nodig nu miljoenen mensen thuiswerken? Aan het woord Gijs van Dijk (PvdA) en Joost Eerdmans (JA21).