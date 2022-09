Einde aan uitzicht op de stad vanaf Brienenoordbrug? Rijkswaterstaat wil dubbel zo hoge vangrails plaatsen

Volgens de brugbeheerder is dit nodig vanwege aangescherpte veiligheidseisen. Met hoge vangrails is de kans kleiner dat een gecrashte vrachtwagen over de vangrail kantelt en de hangers van de brug raakt.

De beleving

De kwestie kwam deze week aan de orde in de Welstandscommissie. Rijkswaterstaat liet een animatiefilmpje zien van een ritje over de nieuwe brug. Toen werd gevraagd naar het uitzicht, was het antwoord dat ‘de beleving inderdaad minder wordt’. Dat viel niet in goede aarde en Rijkswaterstaat heeft de opdracht gekregen hier nog eens goed naar te kijken. ,,We vragen geen concessies aan de veiligheid, maar om te onderzoeken in hoeverre het uitzicht kan worden behouden’’, zegt Evert Kolpa van de Welstandscommissie. ,,Want het zicht op Rotterdam vanaf de Van Brienenoordbrug wordt door veel mensen ervaren als een hoogtepunt.’’