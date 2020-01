Elektrisch rijdt de Mini nóg leuker

Je kunt je afvragen waarom Mini nog zo lang heeft gewacht met een elektrische variant. Al in 2008 vond er een groot proefproject plaats met elektrisch aangedreven Mini’s. Maar autofabrikanten breken zich het hoofd over het juiste moment om een elektrische auto uit te brengen. Ben je te vroeg, dan loop je met de actieradius en de prijs wellicht gauw achter bij de concurrentie. Want batterijen voor elektrische auto’s worden nog steeds elk jaar goedkoper, terwijl ze ook steeds beter presteren. Maar ben je te laat, dan heeft de concurrentie wellicht het gras voor je voeten weggemaaid.

Hoe dan ook, nadat moeder BMW zelf al in 2013 de elektrische i3 uitbracht, is het nu eindelijk de beurt aan dochter Mini. Een verstandig besluit, want als er één auto is die zich voor elektrisch rijden leent, dan is het wel de Mini. Hij trekt van oudsher vooral een jong en hip publiek, dat doorgaans in is voor technologische vernieuwing en tegenwoordig ook hecht aan duurzaamheid. Bovendien maakt een elektromotor auto’s bliksemsnel en dat past perfect bij de Mini: een van de meest sportief rijdende auto’s in zijn klasse.

Bij deze eerste kennismaking blijkt dat de elektrische aandrijving het rijden met een Mini nóg leuker maakt. Zodra je het gaspedaal aanraakt, laat de volledige kracht van de elektromotor zich gelden en dan toont de Mini zich helemaal in zijn element. Die-hard Mini-fans zullen hooguit het stoere geluid van een verbrandingsmotor met uitlaat missen.

Met zijn 184 pk (135 kW) sterke elektromotor trekt de Mini Electric in 7,3 seconden op vanuit stilstand naar 100 km/u. Zijn topsnelheid is begrensd op 150 km/uur. De trekkracht van de elektromotor imponeert niet alleen bij een sprint vanuit stilstand, maar ook bij een inhaalmanoeuvre. Juist omdat de volledige motorkracht (koppel 270 Nm) al meteen bij het aantippen van het gaspedaal beschikbaar is, werd voor de elektrische Mini een nieuw antislipsysteem ontwikkeld. Hierdoor neigen de aangedreven voorwielen niet gauw tot doorslippen.

Messcherp

De Mini heeft nog steeds die kart-achtige ervaring: messcherp sturen en een rotsvaste wegligging. En ook deze Mini vertoont een uitstekende gewichtsverdeling: dat merk je goed in bochten. Helaas is de stevige vering eveneens gebleven en die maakt een Mini net wat minder comfortabel dan andere auto’s van dit formaat.

Met zijn gewicht van 1.365 kg is de elektrische variant 145 kg zwaarder dan de gewone Mini Cooper S driedeurs. De batterijen zijn in de bodem van de auto geplaatst, waardoor de bagageruimte van het oorspronkelijke driedeurs model behouden blijft. Maar de carrosserie is 1,8 cm de hoogte in gegaan en het zwaartepunt ligt 3 cm lager dan bij een Mini Cooper S.

De Mini Electric kent vier keuzes in het rijmenu: standaard, sport, groen en groen plus. In laatstgenoemde stand wordt de maximale energie uit de batterijen gehaald, door de werking van de verwarming en airco te beperken. De zogenoemde recuperatie (energie winnen uit de remkracht) kan op twee niveaus worden ingesteld. ‘One-pedal driving’ is mogelijk: het rempedaal hoeft dan eigenlijk niet meer aangeraakt te worden, want de auto remt vanzelf af – desnoods tot stilstand - zodra je het gaspedaal loslaat.

Beperkte actieradius

Minder goed nieuws is dat de elektrische Mini met opgeladen batterijen slechtst 235 kilometer ver komt. Onder ideale rij-omstandigheden uiteraard, want in de praktijk is het ongetwijfeld vaak minder. Voor een merk dat pretendeert ‘premium’ te zijn, is dat een regelrechte tegenvaller. Desgevraagd legt Elena Eder, de Italiaanse projectleider van de Mini Electric, uit waarom hiervoor gekozen is: ,,Een groter batterijenpakket was ten koste gegaan van de zit- en bagageruimte en dat wilden we niet. Bovendien wordt dit model van Mini nog steeds vooral gebruikt in en om de stad, waar de afstanden beperkt zijn. Een groter batterijenpakket zou hem ook duurder maken. Juist doordat we hem nu voor een redelijke prijs kunnen aanbieden, verwachten we er veel van te verkopen.’’

De elektrische Mini - uitsluitend verkrijgbaar als driedeurs – koop je vanaf €34.900. Het prijsverschil met de benzine-versies is relatief klein. Een Mini Cooper S met automaat kost €36.943. Die heeft een 2,0 liter viercilinder benzinemotor (192 pk/141 kW): goed voor een top van 235 km/u en de sprint 0-100 km/u in 6,7 sec. Alleen in topsnelheid zit er dus nog een flinke kloof.

Bijkomend voordeel van het kleine, 32,6 kWh batterijenpakket is dat het relatief vlot kan worden opgeladen. Deze auto kan met maximaal 50 kW snelladen (gelijkstroom); een zogenoemde driefasen-kabel voor de snelste laadstations wordt standaard meegeleverd. De batterijen zijn bij een snellader in 35 minuten tot 80 procent opgeladen en het kost 1.40 uur om ze daar helemaal vol te krijgen. Bij een 11 kW (wisselstroom) laadpaal staat de auto 3,5 uur aan de stekker. En bij een 7,4 kW aansluiting kost het opladen 4.20 uur.

Kleuraccenten

In maart staat de Mini Electric bij de Nederlandse dealers, maar hij is wel al te bestellen. Privé en zakelijk leasen is mogelijk vanaf € 499 per maand. Je herkent de stekker-Mini aan de naamplaatjes met bijbehorend logo. Opvallende, gele kleuraccenten in ex- en interieur zijn een optie. De neus is even wennen, door een soort van plastic opzetstuk dat de traditionele grille vervangt. Er is voor gekozen om de koelopeningen van een traditionele grille achterwege te laten. Een elektromotor heeft weinig luchtkoeling nodig en is meer gebaat bij optimale geleiding van de rijwind, om de luchtweerstand te beperken.

De vraag is natuurlijk wanneer andere Mini-modellen, zoals de Countryman en Clubman, óók volledig elektrisch worden. Niet, onthult projectleidster Elena Eder. ,,Op dit moment plannen we geen enkele andere modelvariant voor elektrische aandrijving. Het enige alternatief is onze in 2017 geïntroduceerde Mini Cooper SE Countryman All4: een plug-in hybride. Laten we eerst maar eens afwachten hoe groot wereldwijd de belangstelling zal zijn voor deze allereerste elektrische Mini. Daarna zien we wel weer verder.’’

