Elektrische auto van Nederlandse investeerder naar de beurs met Neymar als boegbeeld

De Duitse maker van elektrische auto’s, Next.e.Go, wil naar de beurs in Amerika. Achter het ambitieuze bedrijf zit de Eindhovense investeerder ND Group.

Een paar maanden terug presenteerde de Duitse autobouwer uit Aken een bijzondere ambassadeur: de Braziliaanse stervoetballer Neymar. Nu willen de Duitsers naar de beurs in New York en omgerekend bijna 280 miljoen euro ophalen. Een paar jaar geleden zag de toekomst van Next.e.Go er nog behoorlijk minder rooskleurig uit. Een beursgang was ver weg. Kinderziektes bij de productie, leveranciers die niet thuis gaven en natuurlijk de coronapandemie speelden het bedrijf parten.

Geldgebrek

In 2019 startte de productie van elektrische stadsauto’s. Er was capaciteit voor het maken van 15.000 stuks. Er rolden er slechts 540 van de band. In 2020 stonden 5100 auto’s op de planning. Maar de fabriek moest sluiten vanwege geldgebrek. Een faillissement kon ternauwernood worden voorkomen door een kapitaalinjectie van onder meer durfinvesteerder ND Group. Die investeerder werd opgericht in Düsseldorf en heeft sinds 2014 het hoofdkantoor in Eindhoven. ND Group haalde nog tientallen miljoenen op bij andere investeerders.

e.Go Life

De laatst bekende versie van de e.Go Life is een elektrische stadsauto met een actieradius van 170 kilometer. De auto beschikt over een accupakket van 21,5 kWh. De topsnelheid ligt op 122 km/u, dus de Life weet het niveau van een brommobiel wel te ontstijgen. De auto is 3,35 meter lang, 1,75 meter breed en 1,59 meter hoog. De elektromotor van 57 kW zorgt voor een acceleratie van 0-100 km/u in 4,3 seconden. Hoeveel de definitieve versie in Nederland gaat kosten is niet bekend, maar dat bedrag zal tussen de 15.000 en 20.000 euro liggen.

Professionalisering

Aan het hoofd van ND Group staat Ali Vezvaei. Een zakenman die ook bestuurder is bij Next.e.Go. Onder zijn leiding is er volgens kenners sprake van een ‘professionaliseringsslag’ bij het bedrijf. Onderdeel daarvan is een imagocampagne waarvoor Neymar werd gestrikt. Next.e.Go heeft ondertussen meer dan 1000 auto’s geproduceerd, meldt het bedrijf zelf. Met het opgehaalde geld wil het dit jaar nog starten met de bouw van een tweede autofabriek. Er staat al een kleine productiefaciliteit in Aken.

Zak met geld

De stap naar de beurs is nu mogelijk door een fusie met Athena Consumer Acquisition Corp uit Amerika. Dat laatste bedrijf is een zogeheten Special Purpose Acquisition Company (spac): een onderneming die via de beurs kapitaal ophaalt om daarmee een overname of fusie te financieren. Voor zo’n fusie of overname heeft een spac doorgaans geen bedrijfsactiviteit. Ze staan daarom ook wel bekend als blanco-cheque-bedrijven of beursgenoteerde zak met geld.

