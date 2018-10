Elektrische auto voorziet woonwijk van groene stroom

Een elektrische deelauto heeft in Amsterdam stroom terug geleverd aan het publieke elektriciteitsnet. De Nissan Leaf van Buurauto leverde tijdens de test elektriciteit aan woningen via een zogenaamde Vehicle-to-Grid-laadpaal van NewMotion.

In het proefproject werken Nissan, Buurauto, NewMotion, Alliander en Amsterdam Smart City samen. De proef baant de weg voor de groeiende vloot elektrische deelauto's om gezamenlijk als energiebuffer bij te dragen aan de omschakeling naar duurzame energie. De pieken en dalen in de zon- en windenergie kunnen door de batterijen van elektrische deelauto's worden opgevangen, zodat beter gebruikgemaakt wordt van de duurzame energie.

Rijdende batterijen

Robbert Monteban, EV Director Nissan Benelux: ,,De rol van elektrische auto's gaat verder dan mobiliteit. Het zijn rijdende batterijen. Nu al kunnen we apparaten en woningen van elektriciteit voorzien via al onze elektrische auto's. Met deze pilot zetten we een volgende stap en koppelen we de auto aan het centrale, publieke elektriciteitsnet om dienst te doen als energiebuffer.''

Sander Ouwerkerk, Business Development Director van newMotion voegt daaraan toe: ,,We zijn trots op de eerste resultaten met bi-directioneel laden in zowel de publieke als de private ruimte. Dit soort pilots geven ons inzicht in wat er op technisch, sociaal en economisch gebied goed werkt en niet goed werkt. We testen de gebruikstoepassingen van de V2G-laders en de impact van smart-charging op het lokale netwerk van netbeheerder Alliander.''

Nieuwe laadpalen

Marisca Zweistra, strategisch projectmanager van Alliander: ,,Vanaf 2030 zal iedere nieuwe auto in Nederland emissieloos zijn. Dat betekent dat er komende jaren honderdduizenden nieuwe laadpalen zullen worden aangelegd. Uitdaging daarbij is om het zo te organiseren, dat het bestaande elektriciteitsnet zo slim mogelijk wordt gebruikt en overbelasting wordt voorkomen.

,,In Amsterdam doen we sinds begin 2018 ervaring op met elektrische auto's als batterij. Nu er ook een elektrische deelauto wordt ingezet in de experimenten, kunnen we veel leren over gedragspatronen met betrekking tot deelauto's.''