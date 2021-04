Elektrische auto zonder stroom? Wegenwacht komt met nieuw wapen om automobilist te redden

Gert zoekt de held die het leven van zijn broer redde: ‘We willen hem graag bedanken’

13 april Wie is de man die het leven redde van de broer van Gert Fijn (23) bij de oprit naar de A28 bij ’t Harde? Na een eenzijdig ongeluk zat zijn broer bewusteloos in zijn wagen, die kort daarna volledig uitbrandde. Maar dankzij de onbekende engel overleefde hij. ,,We willen hem heel graag bedanken, maar hebben geen idee wie het was.’’