‘Elektrische auto’s worden goedkoper in onderhoud naarmate ze ouder worden’

Dat blijkt uit gegevens van data-analysebedrijf We Predict. Volgens het Amerikaanse bedrijf is het onderhoud van elektrische auto's maar liefst 2,3 keer duurder. Dat is vreemd, want aangezien ze minder bewegende delen hebben, hebben elektrische voertuigen in de regel minder onderhoud nodig, zo meldt website Insideevs, dat inzage had in de gegevens.

Oplaadproblemen

Uit het onderzoek bleek dat servicetechnici twee keer zoveel tijd besteden aan het diagnosticeren van problemen met elektrische auto's dan ze zouden doen bij benzinevoertuigen. Ze besteden ook 1,5 keer meer tijd aan het repareren ervan, wat duur uitpakt voor EV-bezitters, aangezien het gemiddelde arbeidstarief 1,3 keer hoger was.

Uit het onderzoek bleek dat de meeste reparatiewerkzaamheden zich richtten op specifieke componenten van elektrische auto's, zoals bedradingsproblemen of oplaadproblemen. Dat lijkt problematisch, maar na een jaar zijn elektrische auto's in totaal nog maar 1,6 keer duurder in onderhoud. Bovendien vallen veel van deze servicewerkzaamheden onder de garantie van de fabrikant, zodat de consument daar geen directe nadelen van ondervindt.

Nieuw en onbekend

Volgens Renee Stephens, vice-president van We Predict, zijn de hogere servicekosten voor elektrische auto's deels te wijten aan het feit dat problemen met elektrische voertuigen voor veel technici nog nieuw en onbekend zijn. Ook waren veel problemen terug te voeren op de banden, die meer te verduren krijgen doordat elektrische auto's over het algemeen zwaarder zijn door hun grote accu's.

De Ford Mustang Mach-E had het minste last van duur onderhoud. Na drie maanden eigendom waren de Mach-E-servicekosten 93 dollar per voertuig, veel lager dan de tweede EV in de lijst, de Audi e-tron voor 366 dollar per voertuig. De Porsche Taycan kostte gemiddeld 667 dollar per voertuig, gevolgd door de Jaguar I-Pace met 834 dollar per voertuig. Doordat elektrische auto's veel minder bewegende delen hebben die kunnen slijten, is de verwachting dat het onderhoud van elektrische auto's na enkele jaren juist goedkoper wordt dan dat van auto's met een benzine- of dieselmotor.

We Predict keek naar de gegevens van ongeveer 19 miljoen voertuigen tussen de modeljaren 2016 en 2021. De totale servicekosten die in de eerste drie maanden en een jaar aan EV’s zijn besteed, worden gedeeld door het aantal voertuigen dat minimaal drie maanden/een jaar in gebruik is. Dat levert de totale kosten per voertuig op voor drie maanden en een jaar in gebruik.

