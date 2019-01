Elektrische Golf is in trek en neemt een kwart van de verkopen voor zijn rekening

De e-Golf is leverbaar vanaf € 39.250. Zakelijke rijders profiteren ook dit jaar van slechts 4 procent bijtelling. De volledige elektrische Golf heeft een actieradius van 230 kilometer. Concurrenten in dezelfde prijsklasse komen veel verder. Maar de Golf onderscheidt zich in positieve zin met zijn laadmogelijkheden. Met een 40 kW-snellader is hij in 45 minuten voor 80 procent op te laden.