Elektrische motorfiets is nog schaars en peperduur

Indrukwekkend snel zijn ze zeker, die elektrische motorfietsen. ,,Onlangs reed ik op het nieuwste model van het Italiaanse merk Energica, de Eva Ribelle. Dan weet je bijna niet wat je overkomt’’, zegt motorfietsjournalist Nick Enghardt van website Motor.nl en magazine Moto73. ,,Zo’n ding is echt bloed- en bloedjesnel. Dat vermogen is gaaf, omdat hij z’n trekkracht meteen levert zodra je de gashendel opendraait. Dat is leuk spelen: de snelste Eva Ribelle gaat van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,8 seconden en zo’n Energica stuurt, ondanks z’n hoge gewicht, ook best goed.’’