Elektrische Mustang Mach-E GT is een echte ‘Pony Car’, net als zijn illustere voorgangers

AutotestDe Ford Mustang Mach-E GT is sneller, sterker, completer en sportiever dan het standaardmodel. En al is zijn prijskaartje van € 75.490 zeker niet mals, toch heeft dit model meer gemeen met zijn achtcilinder voorouders dan gedacht.

De term 'ponycar’ werd bedacht door Lee Iacocca, een Amerikaanse Ford-strateeg die onder Kennedy minister van Defensie was en die later het merk Chrysler zou laten herrijzen. Hij zag in de jaren zestig de noodzaak van een auto die er sportief en jeugdig uitzag, met een avontuurlijk imago. Hij moest vooral heel betaalbaar zijn, zowel in de aanschaf als in het onderhoud. Op basis van de Ford Falcon, destijds de goedkoopste Ford, werd in twee jaar tijd de Ford Mustang ontwikkeld. De auto bleek een hit, vooral door zijn relatief hoge vermogen en lage verkoopprijs.

Anno 2021 heeft Ford weer een echte Pony Car geïntroduceerd, ook al zien de puristen dat heel anders. Want toen Ford de elektrische cross-over Mach-E vernoemde naar de moeder aller muscle cars, regende het klachten over het recyclen van deze roemruchte naam. En nu weer: de letters GT betekenden tot voor kort dat er een V8 onder de kap ligt, maar Ford plakt de letters GT zonder scrupules op het elektrische topmodel van de Mach-E. ‘Marketingmisbruik’, roepen Ford-fans in koor en dat klopt wel een beetje.

'Bang for the Buck’

Aan de andere kant biedt dit nieuwe model - net als zijn illustere voorgangers - ook veel ‘bang for the buck’. Oftewel: veel paardenkrachten voor relatief weinig geld. Wat te denken van zijn systeemvermogen van 487 pk en een 0-100 acceleratietijd van 3,7 seconden? En dat alles voor een vanafprijs van 75.490 euro. Wanneer je op zoek gaat naar een auto met benzinemotor die dezelfde acceleratietijd biedt, kom je uit bij een auto als de BMW M3 en die is ruim 45 mille duurder.

Helaas voor Ford heeft de GT wel een elektrische concurrent en dat is een Tesla. De Model Y Performance start in Nederland bij 71.010 euro en sprint ook in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u. Die is dus niet alleen goedkoper, maar beschikt - meer dan de Ford - over techniek die zichzelf heeft bewezen. De Ford daarentegen voelt meer aan als een auto. De besturing biedt meer gevoel, de remmen zijn beter te doseren en ook is het interieur een stuk minder steriel dan de leeggeruimde werkplek van de Model Y. Ga je vaak naar Duitsland, dan ben je met de Ford minder goed af, want die in begrensd op 200 km/u, terwijl de Tesla doorstroomt tot een snelheid van 241 km/h.

Afgeschoten

De acceleratie van de Mustang GT is bijna ongelofelijk. Dankzij het altijd onmiddellijk beschikbare systeemkoppel van 860 Newtonmeter heb je het gevoel dat je wordt afgeschoten. De vierwielaandrijving zorgt ervoor dat de Mach-E GT het vermogen goed wegzet en de GT voelt zeer vertrouwenwekkend aanvoelt. Je hebt nooit het gevoel dat je de auto niet onder controle hebt en ook in de bochten rijdt de auto als op rails.

Het grote nadeel van al die accu’s is natuurlijk het gewicht en dat laat zich wel gelden. In de standaard Mach-E probeerde Ford het te maskeren door ‘m extra stug af te veren, maar bij de GT lijkt het Magne-Ride onderstel juist wat te soepel afgesteld. Met als gevolg dat de auto soms zelfs wat deinerig aanvoelt op minder dan biljartlaken-strak asfalt. Het beïnvloedt de wegligging echter niet en het past ook wel bij het karakter, want de letters GT staan immers voor Gran Turismo en dat staat weer voor een comfortabele reiswagen met veel vermogen. Wellicht daarom ook stuurt de auto niet super-sportief in op een bochtig bergweggetje.

Uitstekende sportstoelen

Wil je wel meer sportiviteit, dan kan dat. De GT heeft vier rijmodi. Naast de standen Whisper, Active en Untamed, heeft de GT namelijk ook een ‘Untamed Plus’ stand. Daarbij wordt meer koppel naar de achterwielen gestuurd, wat voor een extra sportieve beleving zorgt. Het mooie is dat GT ook nog eens een echte familie-auto is. Desondanks is het jammer dat het interieur nauwelijks onderscheidend ten opzichte van de standaard Mach-E. Alleen de uitstekende sportstoelen bieden hier veel meerwaarde. Ze zien er goed uit, zitten heerlijk en bieden veel zijdelingse steun, maar de hoofdsteunen zijn niet instelbaar en ze zijn niet hoog genoeg voor langere bestuurders. Eveneens standaard zijn een B&O-audiosysteem met tien luidsprekers en een handsfree te openen achterklep. Tegen meerprijs is een glazen panoramadak leverbaar.

Aan de buitenzijde is het topmodel te herkennen aan de donkere grille, het zwarte dak en de zwarte spiegels. Ook de geprononceerde wielkasten, de rode remklauwen en de grotere luchtinlaten aan de voorzijde dragen bij aan het sportieve uiterlijk. De accu’s zijn geschikt voor 150 kW-snelladen. Daarmee kun je binnen 10 minuten gemiddeld zo’n 100 kilometer actieradius bijladen. Wil je de accu’s voor 80 procent vol hebben, dan ben je zo’n drie kwartier bezig. Het rijbereik bedraagt dankzij de 98,7 kWh-accu officieel 500 kilometer, maar ligt in de praktijk tussen de 400 en 450 kilometer.

