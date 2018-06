Elektrische Porsche Mission E gaat Taycan heten

Het productiemodel van de Mission E concept car, gaat Taycan heten. Vrij vertaald betekent deze naam ‘levendig jong paard’. Daarmee refereert Porsche aan het trappelende paard zoals dat sinds 1952 centraal staat in het Porsche-logo.

Het bekendmaken van de naam voor de eerste 100 procent elektrische modelreeks van Porsche was onderdeel van de ’70 jaar sportwagens van Porsche’ ceremonie. Twee permanent-synchroon elektromotoren met een systeemvermogen van meer dan 400 kW/600 pk zorgen ervoor dat de Taycan in minder dan 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert en in minder dan 12 seconden van 0 naar 200 km/u. De Taycan kan bovendien meervoudig voluit accelereren zonder vermogensverlies en de actieradius volgens NEDC bedraagt meer dan 500 km.

Volledig scherm © Porsche

Dat zijn prachtige prestaties, maar het merk Tesla doet het met zijn Model S P100D een stuk beter en ook de zevenzitter familie-SUV Model X is sneller en heeft een grotere actieradius. De nieuwe Tesla Roadster belooft nog veel meer, namelijk 1000 pk en een acceleratie van 0-100 in 1,9 seconden. Jammer dat Porsche van tevoren zo hoog heeft opgegeven van de Taycan, we hadden eerlijk gezegd iets meer verwacht.

Volledig scherm © Porsche

Verdubbeling van investeringen

Porsche heeft tot 2021 investeringen van meer dan 6 miljard euro in elektromobiliteit gepland. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Van de extra drie miljard euro wordt zo’n 500 miljoen euro ingezet voor de ontwikkeling van Taycan-varianten en afgeleide versies. Circa 1 miljard euro is bestemd voor de elektrificatie en hybridisering van de bestaande range en daarnaast zijn er enkele honderden miljoenen gereserveerd voor de uitbreiding van productiefaciliteiten. Voor nieuwe technologieën, laadinfrastructuur en smart mobility is 700 miljoen euro beschikbaar.

Volledig scherm © Porsche

Uitbreiding Zuffenhausen