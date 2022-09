Elektrische ‘Rolls-Royce’ nu te koop vanaf 83.950 euro

AutotestMet zijn overdreven grote grille en grote hoeveelheid chrome doet de volledig elektrische Hongqi E-HS9 erg denken aan een Rolls-Royce. Dat is geen verrassing, want de auto is getekend door ontwerper Giles Taylor, die in het verleden bij het Britse merk werkte.

Het voelt wat onwennig om met een ruim twee ton zware SUV over het circuit van Zandvoort te racen, maar echt slecht doet de mastodont het niet. Vooral zijn snelheid imponeert. De puur elektrische auto schiet ervandoor zodra het ‘stroompedaal’ wordt gevloerd en ook de remmen zijn zeer goed op hun taak voorbereid. Prettige bijkomstigheid: onze ruggen worden heerlijk gemasseerd terwijl we met snelheden van meer dan 100 kilometer per uur door de bocht schieten.

Rolls-Royce Cullinan

De 5,20 meter lange E-HS9 is het uiterst luxueuze vlaggenschip van de Chinese fabrikant Hongqi. De reusachtige auto lijkt in eerste instantie op een karikatuur van een Rolls-Royce Cullinan met zijn overdreven grote grille en grote hoeveelheid chrome, maar het uiterlijk went eigenlijk best snel. Bovendien: wie bij Rolls-Royce gaat winkelen, is al snel 450.000 euro kwijt voor een ‘echte’ SUV van het Britse merk en in vergelijking daarmee is deze Chinees zeer gunstig geprijsd.

Volledig scherm Hongqi. © Hongqi

Van een karikatuur is dus geen sprake, ook al omdat Giles Taylor van Rolls-Royce overstapte naar het Chinese merk. Hongqi is voor Europeanen compleet onbekend, maar dit dochterbedrijf van de Chinese FAW Groep bestaat al sinds 1958 en produceerde aanvankelijk Chinese uitvoeringen van Russische limousines. Daarmee is het de oudste Chinese fabrikant van personenauto’s. In China wordt Hongqi ook echt gezien als de Chinese Rolls-Royce. Het merk is favoriet onder hoogwaardigheidsbekleders.

Zoemende geluiden

Dat is te zien aan boord. De auto ruikt heerlijk en is voorzien van luxe materialen. Je zit hoog en hebt echt het gevoel dat je majestueus boven de rest van het verkeer uitsteekt. Echt muisstil is het niet aan boord. De banden maken minder lawaai dan gedacht en ook het windgeruis blijft binnen de perken, maar de elektrische aandrijflijn maakt wel zoemende geluiden. Niet op een hinderlijke wijze, maar toch.

Volledig scherm Hongqi. © Hongqi

Wanneer we het stroompedaal loslaten, merken we dat de auto nauwelijks energie regenereert. Dat kan ook niet handmatig worden beïnvloed. Je moet dus echt remmen als je wilt remmen. In de bochten valt op dat de besturing wat licht aanvoelt en weinig feedback geeft, maar dat is niet erg voor een auto van dit kaliber, want na ons zullen weinigen zich ermee op het circuit wagen. Het overhellen is wel bovenmatig voor een auto van dit kaliber. Wat je ervoor terugkrijgt is een heerlijk comfortabel onderstel dat oneffenheden opslorpt alsof ze er nooit zijn geweest.

Hongqi E-HS9: 465 kilometer actieradius

In Europa is Nederland na Noorwegen het tweede land waar Hongqi’s worden geïmporteerd. Hier neemt autobedrijf Stern de import op zich. De basisuitvoering van de Hongqi E-HS9 gaat 83.950 euro kosten. Er is keuze uit twee verschillende accupakketten van 84 Kwh of 99 Kwh: de ene versie heeft een actieradius van 396 kilometer en is 436 pk sterk. De andere versie heeft een actieradius van 465 kilometer en beschikt over 551 pk. Deze laatste sprint dankzij zijn grote vermogen in slechts 4,9 seconden van nul naar honderd kilometer per uur.

Volledig scherm Hongqi. © Hongqi

De E-HS9 heeft een hoge voorkant en een imposante grille met verticale koelopeningen. De achterkant doet dan weer denken aan Amerikaanse luxe auto's van Lincoln en Cadillac. Binnen zien we bij de President-uitvoering drie aaneengeschakelde schermen die achter een doorlopende glasplaat liggen. Het meest linker scherm toont de meest relevante informatie voor de bestuurder, het middelste scherm is voor de navigatie en het media-infotainmentsysteem en op het meest rechterscherm kunnen films en foto’s afgespeeld worden.

Stopcontact

Zaken als klimaatregeling, stoelverwarming, -verkoeling en de massagefunctie worden bediend via een enorm touchscreen in het middenconsole. De E-HS9 is leverbaar met zes of zeven zitplaatsen. Iedere zitrij beschikt over meer dan voldoende ruimte, een eigen climate control-paneel, USB-poorten en/of een stopcontact. De voorstoelen zijn gemaakt van zacht nappaleder of leer en alcantara en kunnen worden verwarmd en gekoeld. Ze hebben een zacht hoofdkussentje en zijn elektrisch verstelbaar.

Ruime standaarduitrusting

De Hongqi E-HS9 wordt tevens standaard geleverd met een groot panoramadak dat bijdraagt aan de luxe uitstraling van de auto. Er zijn ook veel veiligheids- en rijhulpsystemen aan boord. Zo heeft de auto twaalf parkeersensoren, vier camera’s rondom, dodehoekbewaking, adaptive cruisecontrol en een automatische noodrem-assistent. De verwachting is dat eind 2023 en begin 2024 twee nieuwe elektrische modellen van het merk Hongqi zullen worden geïntroduceerd op de Nederlandse markt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: