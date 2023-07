Elektrische scooters worden steeds populairder: dit zijn de beste

Dit zijn de populair­ste elektri­sche auto’s van Nederland

De Tesla Model Y is niet alleen wereldwijd de bestverkochte auto, ook in Nederland voert dit elektrische model de verkooplijsten aan. In de eerste zes maanden van dit jaar wist Tesla 6761 Model Y's in ons land te registeren. Dat blijkt uit cijfers die AutoWeek heeft opgevraagd bij de Bovag.