Elektrische SUV van Mercedes wordt sportauto: zo rijdt de Mercedes-AMG EQE SUV

Kan je van een elektrische SUV een sportauto maken? Mercedes-Benz denkt van wel. Het resultaat is de nieuwe Mercedes-AMG EQE SUV. Een snelheidsduivel zonder uitlaatgas, die ook nog eens is volgepropt met luxe en comfort.

Het is voor het eerst dat Mercedes-Benz een elektrische SUV het AMG-label gunt. Gewaagd is het zeker. Want in hoeverre kan een 2,7 ton wegende SUV een sportauto zijn? De ingenieurs van Mercedes-Benz en AMG hebben werkelijk alles uit de kast gehaald om het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk te maken.

Twee krachtige elektromotoren vormen het hart van deze Mercedes-AMG en samen zijn ze goed voor maximaal 687 pk (505 kW). Nu al te bestellen is de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic SUV. Die kost €131.791, heeft een vermogen van 350 kW (476 pk) en komt 468 kilometer ver (volgens de WLTP-norm). Hij heeft voor de sprint 0-100 km/h slechts 4,3 seconden nodig en zijn topsnelheid is 210 km/h. Het is nog even wachten op de Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ (505 kW/687 pk motorvermogen) die komend najaar met prijzen vanaf €149.788 in de showrooms staat. Maar wij konden daar alvast mee rijden.

Mercedes wil blijkbaar nog niet de veganisten tegemoet komen

Een flinke caravan blijkt geen probleem

Het 90,6 kWh batterijpakket blijft met 328 volt achter bij concurrenten die met 800 volt werken, zoals Porsche, Audi en Kia. Bij snelladers met gelijkstroom is opladen met maximaal 170 kW mogelijk. Bij een gewone laadpaal met wisselstroom gaat het met 11 kW of als optie 22 kW. Bidirectioneel laden is in Europa niet mogelijk, bij de Japanse versies kan dat wel. Dat deze SUV een geremde aanhanger tot 1.800 kg kan trekken, zal caravanliefhebbers geruststellen. Tenzij ze een reusachtige Tabbert achter de trekhaak willen hangen, natuurlijk. Er zijn grenzen.

AMG heeft flink aan de elektromotoren zitten sleutelen. Zo wordt de as van de rotor gekoeld met een waterlans. Het resultaat zijn indrukwekkende prestaties. De topverrsie kent zelfs een Race Start-functie, die het vermogen en koppel tijdelijk verhoogt. Dan heb je slechts 3,5 seconden nodig om vanuit stilstand naar 100 km/h op te trekken en bedraagt de topsnelheid 240 km/h. Om de rijbeleving compleet te maken, kunnen de stoelen je een kleine vibratie laten voelen zodra je het stroompedaal diep intrapt.

Liefhebbers van sportief rijden kunnen ook tegen bijbetaling de software downloaden (over-the-air uiteraard) van AMG Track Pace: een virtuele race-engineer. Die registreert en analyseert meer dan 80 rij-gegevens, waaronder de acceleratie en snelheid. Met rode en groene cijfers wordt duidelijk hoe goed of slecht de bestuurder het doet als het gaat om de best gescoorde rondetijden.

Volledig scherm Mercedes-AMG EQE SUV © Mercedes-Benz

Onrustige carrosseriebewegingen zijn deze SUV vreemd

Een beruchte eigenschap van SUV’s zijn de ongewenste carrosseriebewegingen. Dat krijg je er nou eenmaal van als je auto’s hoger maakt. Maar in de topversie, de Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+, wordt dit verschijnsel tegengegaan door actieve rolstabilisatie. De stabilisatorstangen op de voor- en achteras zijn voor dit doel simpelweg in tweeën verdeeld. Bij oneffen wegdek scheidt de elektromechanische actuator (met daarin een drietraps planetair tandwiel) de stabilisatorhelften voor een comfortabeler weggedrag: de auto gaat er minder door wiebelen. Je merkt dat bijvoorbeeld goed als je met één wiel over een verkeersdrempel rijdt.

Standaard in deze SUV is vierwielaandrijving, die de aandrijfkrachten variabel verdeelt. De luchtvering is ontwikkeld door de specialisten van AMG en hetzelfde geldt voor de rolstabilisatie. Daardoor neigt deze SUV nauwelijks tot overhellen, zelfs niet in de snelst gereden bochten. Adaptieve demping maakt het feest compleet. Ook de remmen blijken op hun taak berekend: krachtige stalen remmen zijn standaard, een groter formaat van keramiek krijg je tegen bijbetaling.

Het onderstel is in grote lijnen gelijk aan dat van de Mercedes-AMG EQS. De achterasbesturing (stuurhoek tot 0,9 graden) maakt deze SUV niet alleen optimaal wendbaar, maar brengt ook een opmerkelijk kleine draaicirkel met zich mee van 10,9 meter.

Aan de details herken je deze speciale AMG-versie

Je herkent deze AMG-SUV aan de buitenkant niet alleen aan de Black Panel-grille met chromen, verticale lamellen, maar vooral ook aan het AMG-merkembleem op de motorkap. De geavanceerde Digital Light-koplampen projecteren het AMG-logo op de grond bij het openen en sluiten van de portieren.

Ook binnenin duikt het AMG-logo overal op. AMG heeft ook zijn stempel gedrukt op het Performance-stuur (met nappaleer omkleed), de aluminium schakelpaddles, sportpedalen, vloermatten en zelfs de instaplijsten met verlicht AMG-logo.

En Mercedes zou Mercedes niet zijn als zo’n topmodel niet ook de nodige verwennerij aan boord heeft. Zo is het audiosysteem voorzien van het geavanceerde Dolby Atmos. Daarmee verandert stereogeluid in een 360 graden ervaring: individuele stemmen of instrumenten kunnen virtueel rond elke plek om je heen worden geplaatst.

Dit gaat goed samen met het hightech infotainmentplatform van de Californische specialist ZYNC. Daarmee krijg je videostreaming, games, nieuws en nog veel meer gepresenteerd. En over geluid gesproken, je kunt in deze Mercedes-AMG kiezen uit een enorm aanbod van kunstmatige geluiden. Zo kies je precies het motorgeluid dat je wilt horen, maar bijvoorbeeld ook het geklik van een richtingaanwijzer, de geluiden van het starten of stoppen van de motor, het opladen van het batterijpakket of het vergrendelen van de portieren.

Volledig scherm Mercedes-AMG EQE SUV © Mercedes-Benz

Het head-up display is werkelijk reusachtig

Bijzonder prettig is de riante zitruimte in deze SUV, terwijl zijn bagageruimte met 520 liter inhoud evenmin teleurstelt. Het sportieve interieur is standaard bekleed met kunstleer. Zwarte microvezel met rode siernaden is toegepast in de portieren en de overgang van de middenconsole naar het dashboard. Een optie is nappaleer: Mercedes wil blijkbaar nog niet de veganisten tegemoet komen.

Het head-up display is werkelijk reusachtig: groter gaat het niet worden in de huidige autogeneratie. En natuurlijk is er ook in deze Mercedes weer het (optionele) hyperscreen dat de show steelt: uitgestrekt over de volledige breedte van het dashboard, inclusief de mogelijkheid om de bijrijder een eigen scherm te gunnen. Die kan lekker gaan zitten internetten of een filmpje kijken onderweg. Terwijl de bestuurder niet wordt afgeleid want die ziet er door de ‘blanking-functie’ helemaal niks van. Voor de fijnproevers kan deze SUV trouwens ook nog een groot, analoog uurwerk van het peperdure IWC midden op het scherm tonen. Dan weet je tenminste altijd hoe laat het is.

Volledig scherm Het IWC-horloge is op meer dan ware grootte zichtbaar te maken in het indrukwekkende beeldscherm van de Mercedes-AMG EQE SUV. © Mercedes-Benz