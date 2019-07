Elektrische SUV van MG nog dit jaar te koop voor minder dan 40.000 euro

Waarom de auto van de Tourdirec­teur een omgekeerd schuifdak heeft

17 juli De rode Skoda Superb is de belangrijkste auto in de Tour de France. Hierin bevindt zich namelijk Tourdirecteur Christian Prudhomme, regelmatig in het gezelschap van een of meer beroemdheden. Vandaar dat de auto flink is aangepast.