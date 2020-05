Elektrische UX 300e: laadcapaciteit en actieradius Lexus-onwaardig

Toyota en Lexus zijn vooral bekend om hun hybride aandrijving, maar ooit was dat anders. In de vorige eeuw hebben we namelijk al eens gereden met de elektrische Toyota RAV4. Dat model is sinds 1997 in beperkte aantallen geproduceerd, vooral voor de Californische markt. Met zijn rijbereik van 153 kilometer was het voor die tijd een prima stadsauto. Ook gingen de accu’s lang mee. Sommige haalden kilometerstanden van 240.000 kilometer en meer.

Volledig scherm Lexus UX 300e © Lexus

In 2012 was er nog de iQ EV met een range van 85 kilometer, maar daarvan werden er slechts 100 gebouwd omdat het concern destijds niet geloofde in elektrische auto’s. Of dat nu wel zo is, weten we niet precies. Feit is wel dat iedereen op dit moment vraagt naar puur elektrische modellen en dus gaat in dit geval Lexus als eerste mee met de stroom. Ook heeft de Toyota groep nog steeds vertrouwen in zijn accu’s, want een garantie van tien jaar of een miljoen kilometer is niet gering.

De Lexus UX is een bekende auto die we al eerder testten. Lexus noemt de UX een Urban Explorer en dat verklaart ook de twee letters die zijn naam vormen. De auto heeft weliswaar de vorm van een SUV, maar staat lager op zijn wielen en ligt daardoor beter op de weg. De 4,5 meter lange UX is voorzien van een enorme grille en die bezorgt de Lexus een imposant front. De wielkasten zijn vierkant, net als bij de moderne Jeep-modellen. Dat ziet er wat apart uit - zeker in combinatie met de te kleine wielen.

Van de drukke, Japanse vormgeving van de carrosserie met zijn scherpe lijnen moet je houden. Qua uiterlijk kun je de elektrische UX alleen herkennen aan de UX 300e-badge achterop en het woord ‘Electric’ op de achterdeuren. Aan de achterzijde zien we een doorlopende verlichtingsbalk die bestaat uit maar liefst 120 LED-lampen. Op zijn smalst is deze lichtstreep slechts 3 millimeter dik. Dit ornament, dat ook een aerodynamische functie heeft, gaan we in de toekomst vaker bij Lexus terugzien.

De Lexus UX is geen kleine auto, maar toch ervaar je de ruimte niet echt. Dat begint al bij het instappen door de kleine deuren. Dat maakt in- en uitstappen niet echt gemakkelijk. Wat evenmin bijdraagt aan de ruimtelijkheid is het richting de voorruit taps toelopende raam. Ook is de voorruit vrij smal, waardoor de grote binnenspiegel aardig wat zicht wegneemt. Zeker langere personen moeten soms echt onder de spiegel doorkijken. Achter het stuur merk je al snel dat het met de kwaliteit wel goed zit. Mooie stiksels, goede pasnaden en hoogwaardige materialen zorgen voor een prettige ambiance, al is het qua bediening en indeling soms even wennen voor de Europese automobilist.

Het dashboard staat naar de bestuurder gericht om de indruk te wekken dat degene achter het stuur centraal staat in deze auto. De afwerking en de robuustheid van de dashboardcomponenten zijn van het niveau dat je van Lexus mag verwachten. De uitnodigend uitziende sportstoelen kunnen ruim versteld worden ondersteunen goed. De zitpositie is goed en ook achterin kunnen kinderen en niet al te grote volwassenen prima uit de voeten. Wel kijken kleinere kinderen moeilijker uit het raam dan in andere auto’s omdat hier is gekozen voor een oplopende deurlijn. De bagageruimte heeft een inhoud van 367 liter, maar dat is inclusief het laadkabelcompartiment onder de vloer. Veel concurrenten hebben de laadkabels onder de voorklep opgeborgen.

Eenmaal onderweg realiseer je je direct weer hoe heerlijk elektrisch rijden is. De complete stilte, de onmiddellijke reactie van de motor op het ‘stroompedaal’ en de afwezigheid van trillingen van een verbrandingsmotor vervelen nooit. De flippers achter het stuur kun je gebruiken om de mate van generatie van remenergie te beïnvloeden. Door de linker flipper naar je toe te halen remt de auto meer af op de generator. De rechter zorgt voor een verminderde regeneratie. Onze testauto was voorzien van luxe accessoires als stoelverwarming en –koeling en een stereo-installatie van audio-merk Mark Levinson, die het comfortgevoel nog verder verhogen.

Een strepentrekker is de Lexus niet met zijn 204 pk (150 kW) sterke motor, maar dankzij de acceleratie van 0-100 km/u is de UX snel genoeg en je komt eigenlijk nooit trekkracht tekort. De auto stelt je in staat om soepel en snel te bewegen, of dat nou in de stad is of op de snelweg. Zelfs in Duitsland kun je goed meekomen dankzij de topsnelheid van 160 km/u. De 54,3 kWh batterij geeft de UX 300e een actieradius van rond de 300 kilometer. Het WLTP-cijfer is nog niet definitief vastgesteld, maar minder zal het in ieder geval niet worden. Helaas betekent dat in de praktijk dat je dan al snel uitkomt op rond de 250 kilometer.

Of dat genoeg is voor de verwende Lexus-rijder, is de vraag. Een extra handicap van de UX 300e is dat de laadsnelheid beperkt blijft tot 50 kW én dat je maar 1-fase kunt laden daar waar 3-fase laden inmiddels de norm is. Dat betekent tien uur aan de thuislader voordat je accu een beetje vol zit en ook bij een snellader ben je waarschijnlijk niet binnen een uur klaar om honderd kilometer actieradius bij te laden. Daarmee verliest de UX op alle fronten van de net zo dure Tesla Model 3, die wél snel kan laden, meer vermogen biedt en een bijna twee keer grotere actieradius heeft. Ironisch genoeg is de voorwielaangedreven Lexus SUV ook nog eens niet leverbaar met vierwielaandrijving en de sedan van Tesla wel.

Afgezien van de laadcapaciteit en het rijbereik, valt er weinig te klagen. De 1740 kilo wegende UX helt nauwelijks over in bochten en beschikt over voldoende grip en veel carrosseriecontrole. Dat komt doordat de auto weliswaar is opgezet als een SUV, maar toch niet heel erg hoog boven het overige verkeer uittorent. De UX rijdt daardoor meer als een hoge hatchback dan als een hoge SUV. De scherpe besturing biedt voldoende precisie, is direct en kent de juiste mate van bekrachtiging. Het weggedrag kan worden betiteld als harmonieus en bovengemiddeld dynamisch. De accu’s zitten zo laag in de auto dat het extra gewicht zich nauwelijks laat gelden in de bochten.

