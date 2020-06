Elektro-busjes Peugeot, Citroën, Opel (én Toyota) komen nog dit jaar

INTERVIEWPSA, het moederconcern van onder meer de automerken Citroën, Opel en Peugeot komt nog dit jaar met een flink offensief aan elektrische busjes. ,,De bestelwagenversies gaan in juli in de verkoop, voor de personenautovarianten openen de orderboeken in september”, zo bevestigt directeur Xavier Peugeot. De middelgrote batterijbestellers komen naar keuze 230 of 330 kilometer ver op één acculading.

Groupe PSA, zoals het grote Franse autoconcern voluit heet, smeert de ontwikkelingskosten voor de nieuwe bestelwagens uit over zoveel mogelijk automerken. Zo krijgen de PSA-merken Peugeot, Citroën en Opel (dat verwarrend genoeg weer Vauxhall heet in Groot-Brittannië) allemaal hun eigen versie van hetzelfde model. In het geval van de bestelwagens hebben we te maken met de Peugeot e-Expert, de Citroën e-Jumpy en de Opel Vivaro-e, terwijl de personenwagenvarianten door het leven gaan als Peugeot e-Traveller, Citroën e-Spacetourer en Opel Zafira-e Life.

Om de kosten nóg meer te drukken werkt PSA ook samen met het Japanse Toyota, dat dezelfde auto’s als Proace en Proace Verso op de markt brengt. Zodra de voorgenomen fusie tussen het Franse bedrijf en Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is afgerond, ligt het bovendien voor de hand dat er ook varianten verschijnen met de logo’s van Fiat en (in Amerika) Dodge.

Overigens komen deze middelgrote bestelwagens als eerste met een volledig elektrische aandrijflijn – in grote lijnen dezelfde 136 pk sterke elektromotor als in de Peugeot e-208 en Opel Corsa-e. Eind dit jaar volgen ook de grotere modellen (zoals de Peugeot Boxer en Citroën Jumper) met een elektromotor en in 2021 zijn de kleinere broertjes zoals de Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo en Toyota Proace City aan de beurt. Op die manier wil het PSA-concern op termijn van elke bestelwagen een volledig elektrische versie aanbieden. Xavier Peugeot, de Franse Senior Vice President van PSA’s bestelwagendivisie, heeft de leiding over die operatie.

Volledig scherm Xavier Peugeot, de Vice President van PSA's bestelwagendivisie © PSA

Waarom zet u zo vol in op elektrische bestelwagens?

Peugeot: ,,Omdat we de markt enorm zien groeien. Kopers van onze zogenoemde ‘commercial vehicles’ willen ook graag overschakelen op elektrische mobiliteit. Voor dit jaar verwachten we dat hooguit vijf procent van de verkochte bestelauto’s elektrisch is, maar in 2025 is de markt voor e-modellen naar verwachting tien keer zo groot!”

Waarom bouwt u, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Volkswagen met de grote e-Crafter, eerst het middelgrote model om naar elektrisch?

,,Onze beoogde klanten gebruiken elektrische modellen vooral in de stad en daar wil je liever geen grote bus. We bieden de modellen aan in drie verschillende lengtes, maar ze zijn niet hoger dan 1.90 meter. Door die hoogte passen de auto’s keurig in de meeste parkeergarages in binnensteden. Dat is handig met parkeren, maar ook omdat je in die garages vaak geschikte laadpunten vindt. Voor jouw idee: een gemiddelde klusjesman in Parijs zet zijn auto twee tot drie keer per week in zo’n garage, dus dat is belangrijk. Bovendien zien we een trend bij personenvervoer, bijvoorbeeld van en naar een luchthaven. Dat soort shuttles worden alsmaar meer e-shuttles.”

U biedt twee versies van het accupakket aan. Waarom?

,,Ons onderzoek toont aan dat ruim 83% van onze klanten niet meer dan 200 kilometer per dag rijdt. Zij hebben dus genoeg aan het kleinste accupakket van 50 kilowattuur, dat volgens de WLTP-verbruikscyclus goed is voor een bereik van 230 kilometer. Wie wel meer rijdt, kan kiezen voor het pakket met een capaciteit van 75 kWh waarmee je zo’n 330 kilometer haalt.”

Volledig scherm De Peugeot e-Expert komt naar wens 230 of 330 kilometer ver © PSA

U zegt dat deze modellen een einde maken aan het ‘compromis’ dat elektrisch rijden met zich mee brengt. Zijn de e-modellen echt even inzetbaar als de versies met een verbrandingsmotor?

,,Dat niet, maar ze komen erg dicht in de buurt. Zo is de laadruimte identiek en ligt het laadvermogen van de elektrische versies met 1.275 kilo slechts 115 kilo lager dan bij de bestaande dieselversies. Daar ondervindt de klant dus nauwelijks nadeel van tijdens z’n dagelijkse werkzaamheden. De personenversies bieden ook nog altijd plek aan maximaal negen inzittenden. Bovendien kunnen de e-varianten een geremde aanhanger van 1.000 kilo trekken, ook dat is meer dan genoeg voor de meeste gebruikers van dit soort auto’s. Als je toch een zwaardere trailer moet vervoeren, adviseer ik sowieso nog even met een verbrandingsmotor te blijven rijden.”

Voor langere ritten blijft het compromis toch nog altijd vrij groot?

,,Voor iemand die veel lange ritten rijdt, zijn onze elektrische modellen niet bedoeld. Maar we denken wel mee met onze klanten die zo nu en dan wat verder moeten: zo hebben we een speciale trip planner ontwikkeld waarmee eigenaren via hun smartphone hun route kunnen plannen en zien waar ze onderweg kunnen laden. Dat voorkomt een hoop stress en irritaties. Bovendien bieden we de ‘mobility pass’ aan, waarmee onze elektrisch rijdende klanten tegen een aantrekkelijk bedrag een auto met verbrandingsmotor kunnen huren voor een bepaalde periode. Zo kunnen zij het hele jaar elektrisch rijden en bijvoorbeeld toch onbezorgd op vakantie.”

Volledig scherm De langste versie van de personenwagen kan negen passagiers vervoeren © Opel

Eigenaren van bestelbusjes kijken sterk naar de totale kosten van hun wagenpark. Hoe scoren de elektrische versies op dat punt?

,,Dat is op dit moment nog lastig te zeggen omdat we de exacte prijzen per land nog niet hebben vastgesteld. In het ene land profiteren kopers bovendien van andere subsidies dan in het andere land. Wel duidelijk is het feit dat je met een elektrisch model zo’n 30 procent minder onderhoud hebt dan bij een versie met verbrandingsmotor, daarmee verdien je de eventueel hogere aanschafprijs vrij snel mee terug. Geloof me, we doen er alles aan om de auto’s zo concurrerend mogelijk in de markt te zetten.”

U geeft bovendien ‘Batterijcertificaten’ uit. Wat zijn dat?

,,Dat klopt, wij hebben het dan over ‘Battery Level Certificates’. Dat wil zeggen: wanneer een klant zijn of haar elektrische auto wil verkopen, controleren wij de staat van het accupakket. De uitkomst daarvan zetten we op een officieel certificaat, waardoor de nieuwe eigenaar weet waar hij of zij aan toe is. Dat is, denken wij, goed voor de restwaarde van de e-auto’s. Wij hebben veel vertrouwen in de techniek, niet voor niets bieden we 8 jaar of de eerste 160.000 kilometer garantie op het accupakket (tot 70 procent van de capaciteit, red.).”