Elf gloednieuwe BMW’s uit de jaren 90 ontdekt: het mysterie ontrafeld

In een oude loods in Bulgarije zijn, verscholen onder lakens, elf fonkelnieuwe BMW’s uit 1994 ontdekt. Het zijn luxueuze BMW 5 Series E34, met nul kilometer op de teller. Het lijkt wel ‘de grot van Ali Baba’, maar dan voor autofreaks. Die staan in de rij om een exemplaar te kopen. Het verhaal achter de bijzondere vondst.

Nadat een Bulgaars garagebedrijf de unieke ontdekking bekendmaakte, pakten autosites uit heel de wereld uit met het nieuws. Verscholen onder dekzeilen stonden in een oud magazijn in de stad Blagoëvgrad elf fonkelnieuwe BMW’s. Te mooi om waar te zijn.

De wagens, waaronder enkele zeldzame modellen, zijn nooit gebruikt. Hun koetswerk is voornamelijk zwart en ‘calypso rood. ‘De stickers van de dealers zitten er nog op, de documenten zijn erbij en het interieur zit nog in de beschermfolie’, klonk het in de berichten. Hoewel de kilometerstand dichtbij de nul staat, zijn er na al die jaren wel deukjes, krassen of roestplekjes. Maar de Duitse premium BMW’s zagen er nog top uit. Goed genoeg om ook vandaag nog mee te rijden.

Veiling

Volgens geruchten zat er een veiling aan te komen. De prijs zou rond vijftienduizend euro per stuk bedragen. Autoliefhebbers van over heel de wereld toonden interesse en informeerden naar de prijzen.

Van wie de wagens waren en hoe ze in de loods terechtkwamen, was niet duidelijk. Het verhaal ging dat ze waren aangekocht door een leasebedrijf dat eind jaren 90 failliet ging. Volgens een andere theorie werden de auto's ooit gekocht door een voormalige Bulgaarse minister van landbouw, bestemd voor leden van de assemblée. Maar de politici keurden de aankoop af omdat ze liever met Mercedes-Benz reden. Daarna werden de wagens gedumpt in een oude fabriek.

Volledig scherm © RV

Milen Milanov, oprichter van de Facebookpagina ‘BMW Fans Bulgaria’, beweert de échte waarheid te kennen. Volgens hem stond een Spaanse autodealer in 1994 op de rand van het faillissement. Hij had 186 BMW 5 Series in de aanbieding, waaronder enkele zeer zeldzame modellen, voor een zeer goede prijs. Een Bulgaarse investeerder rook zijn kans en bracht de Duitse bolides over naar zijn land.

Maar net toen de man zijn wagens te koop wilde aanbieden, voerde de overheid een nieuwe belasting van twintig procent in, waardoor hij de winst van zijn superdeal in rook zag opgaan. De verkoop van zijn wagens ging blijkbaar zo traag dat in al die jaren slechts 175 wagens zijn verkocht. De elf BMW’s die nu gevonden zijn, is wat overbleef van zijn grote voorraad.

Onverkoopbaar

Ondanks de grote interesse voor de BMW’s op sociale media denkt Milanov dat de auto’s een weinig rooskleurige toekomst hebben. Mogelijk zijn ze bijna onverkoopbaar. Door tal van nieuwe wettelijke voorschriften en normen kunnen de wagens namelijk niet meer als nieuw verkocht worden.

Bovendien zijn ze lang niet in zo’n goede staat als eerst gedacht. Veel wagens moeten opnieuw gespoten worden en hebben roestplekken door de vochtigheid in het pakhuis. Enkele ruiten zijn gesneuveld. Hier en daar zouden ook onderdelen gebruikt zijn om andere wagens te repareren.

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV