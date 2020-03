Elke dag een andere auto: het auto-abonnement

Waarom zou je nog kiezen voor één bepaalde auto? De nieuwste trend is een abonnement op een heel automerk, waardoor je telkens in een ander model kunt rijden. Je wisselt per kwartaal, per maand of zelfs per dag.

Lexus One heet het abonnement dat Lexus onlangs in Nederland introduceerde. Je kiest de auto die voor jou op dat moment het handigst is: een 4x4 voor de wintersport, een cabrio voor in de zomer of een ruime stationwagon omdat je gaat klussen. Binnen een week wordt de gewenste Lexus voorgereden. In de abonnementsprijs zijn alle kosten behalve brandstof inbegrepen, net zoals bij zakelijke of private lease.

Per kwartaal kunnen de abonnees van model wisselen. Ze kiezen bijvoorbeeld een ruime Lexus ES 300h voor lange vakantieritten of een Lexus UX 250h, de kleinste SUV van het merk, voor dagelijks gebruik. Het maandtarief wordt bij elke wissel automatisch aangepast. Het auto-abonnement van Lexus werkt met een app op je smartphone. Daarmee bestel je de auto naar keuze op een door jou gewenst moment.

Gebruik

De ontwikkeling van bezit naar gebruik is al enige tijd een trend die zich ook in de auto-industrie doorzet. Had je vroeger een voorraad cd's en video's, tegenwoordig kies je met een abonnement op bijvoorbeeld Spotify of Netflix de film of muziek op het moment dat het jou uitkomt.

Zo was het tot voor kort ook vanzelfsprekend dat je een auto kocht, maar inmiddels kiezen steeds meer particuliere rijders ervoor om een auto privé te leasen. Ze kopen de auto niet, maar betalen een maandbedrag. Na een vooraf bepaalde termijn leveren ze de auto weer in. Dat betekent nooit meer gedoe met inruil of het zelf moeten verkopen van een auto. Afgezien van brandstof of stroom zijn alle kosten bij het leasetarief inbegrepen.

Flexibel

En nu is er dus ook een gebruiksabonnement op een compleet merk. ,,Daarmee spelen we in op de toenemende behoefte aan flexibele mobiliteit'', zegt Guido Roozekrans van Lexus-importeur Louwman & Parqui. ,,Met de flexibiliteit in de contractduur is de service uitermate geschikt voor mensen die niet per se een eigen auto willen bezitten. Denk aan mensen met een tijdelijk dienstverband, zzp'ers die voor opdrachten representatief vervoer nodig hebben, of expats.''

Het abonnement lijkt ook handig voor werknemers met een mobiliteitsbudget. Als zij zelf het abonnement afsluiten, kunnen ze Lexus rijden zonder bijtelling.

Het aanvragen van het abonnement gaat eenvoudig. Je maakt een account aan in de app en koppelt er vervolgens je creditcard en rijbewijs aan. Binnen één werkdag wordt het account geverifieerd en kies je welk model je wilt rijden. Een chauffeur levert de auto schoon af op de afgesproken plaats en tijd, inclusief een volle tank. Zo gaat het ook als je van model wisselt.

,,We hebben Nederland bewust uitgekozen als een van de eerste drie landen ter wereld waar we deze abonnementsvorm beproeven'', zegt Matthew Harrison, als executive vice president van Toyota Motor Europe verantwoordelijk voor de verkoop van Toyota en Lexus. ,,Nederlanders staan erom bekend dat ze nieuwe initiatieven enthousiast omarmen. Kijk maar eens hoe sterk het elektrisch rijden zich hier ontwikkelt.''

De basis van het Lexus-abonnement is een contract van zes maanden, inclusief dertig dagen bedenktijd. Na zes maanden is het contract maandelijks opzegbaar. Goedkoop is het niet. Abonnees betalen een vast maandbedrag voor de Lexus van hun keuze: bijvoorbeeld 699 euro voor de goedkoopste Lexus CT 200h. Daarbij zijn 2000 km per maand, onderhoud, verzekering en pechhulp inbegrepen. Alleen de brandstofkosten zijn voor rekening van de abonnee.

Maximaal vier keer per jaar kan gratis worden gewisseld van model. Bij elke wissel wordt het maandbedrag automatisch aangepast. De minimum gebruiksperiode van een auto is één maand. Alle auto's zijn niet ouder dan twee jaar en hebben hooguit 50.000 kilometer op de teller.

Nissan Switch

Ook andere merken experimenteren inmiddels met een auto-abonnement. Zo gaat Nissan in Houston, Texas nog veel verder dan Lexus met Nissan Switch. Daarmee kun je desnoods elke dag van auto wisselen. ,,Dit is net zo makkelijk als je favoriete serie bingewatchen'', propageert Nissan.

Een basisabonnement op Nissan Switch kost omgerekend 640 euro per maand. Daarmee kun je onbeperkt 'switchen' tussen verschillende modellen. Je betaalt 450 euro entreekosten. Alle andere kosten zoals verzekering, onderhoud en pechhulp zijn inbegrepen.

Ook BMW wil een dergelijk abonnement introduceren: Access by BMW. Er is al mee proefgedraaid in de Amerikaanse staat Tennessee. Ook hier kan de abonnee op elk gewenst moment van auto wisselen en met de bijbehorende app is dat snel geregeld.

De auto wordt door een chauffeur afgetankt en gewassen afgeleverd op elke gewenste locatie in de Amerikaanse staat. Voor een maandelijks tarief van 1800 euro kan de abonnee kiezen uit bijvoorbeeld een X5 of 5-Serie. En voor 3300 euro per maand zijn zelfs de sportieve M-topmodellen beschikbaar.

Motorversie

Mercedes-Benz wil een soortgelijk abonnement in Europa aanbieden. Bij dat merk is de keuze echter beperkt tot maximaal twaalf auto's per jaar. De eerste proefprojecten zijn met succes afgerond in Duitsland. Je kunt bij het Mercedes-abonnement zelfs de motorversie, kleur en interieuruitrusting kiezen. Upgraden naar een hogere voertuigklasse is op elk moment mogelijk.

Zelfs Porsche experimenteert inmiddels met een auto-abonnement. In de Amerikaanse stad Atlanta kunnen Porsche-klanten voor 1800 of 2700 euro per maand het Service Porsche Passport gebruiken, dat toegang geeft tot verschillende modellen van het sportwagenmerk.

