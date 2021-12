Elon Musk maakt klokkenluiders belachelijk met fluitje

Elon Musk lijkt een sneer naar klokkenluiders in zijn bedrijf te geven door een fluitje in het Tesla-assortiment op te nemen. Via de website van de autofabrikant is het ‘klokkenluidersfluitje’ te koop voor 50 dollar. Enkele uren nadat Musk het bestaan ervan wereldkundig maakte via Twitter, bleek het al uitverkocht.

Het fluitje lijkt een duidelijke verwijzing naar enkele rechtszaken rond klokkenluiders bij Tesla. Zij betichten medewerkers van het bedrijf van racisme en seksuele intimidatie. Musk heeft zo zijn mening over die rechtszaken.

,,Blow the whistle on Tesla!”, schreeuwt Musk via Twitter naar zijn 65,1 miljoen volgers. Het fluitje vertoont de vormgeving van de nieuwe Cybertruck van Tesla en is ook van hetzelfde roestvrij staal gemaakt als de carrosserie van die opzienbarende pick-up.

Een medewerkster van Tesla betoogde vorige maand nog voor de rechter dat het werken in de fabriek in Californië een nachtmerrie is vanwege de seksuele intimidatie op de werkvloer, zowel verbaal als ook door aanrakingen. Een ander personeelslid, een zwarte man, kreeg vorige maand door de rechter een schadevergoeding van 137 miljoen dollar toegewezen omdat hij naar eigen zeggen bij Tesla jarenlang leed onder racisme.

Musk geeft in zijn tweets over het fluitje ook nog even een sneer naar Apple, dat onlangs een doekje introduceerde om iPhones mee te poetsen. ,,Verspil je geld niet aan dat suffe Apple-doekje, koop in plaats daarvan ons fluitje”, schreeuwt Musk.

