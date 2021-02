Elon Musk vangt bot bij Joe Biden en begint charmeoffensief bij Poetin

Elon Musk heeft altijd benadrukt dat hij de aarde wil redden door uitlaatgas en klimaatverandering de wereld uit te helpen. Maar met zijn ambities ving de flamboyante topman van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX deze maand bot bij de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Musk pleitte bij hem voor invoering van een belasting op Co2. De regering van Biden wees het plan resoluut af en zei het ‘politiek te ingewikkeld’ te vinden.

Musk, een van de invloedrijkste Amerikanen en onlangs nog bestempeld als de rijkste man ter wereld, reageerde furieus op deze afwijzing. Hij benadrukte dat een Co2-taks het de VS mogelijk zou maken om veel sneller op grote schaal op groene energie over te schakelen. Musk richtte zich in zijn kritiek dan ook rechtstreeks tot Biden: ,,Dit is tenminste de helft van de reden waarom je als president gekozen bent. Waarom vecht je er dan gewoon niet voor?‘’

Daags daarna richtte Musk zijn pijlen op de Russische president Vladimir Poetin. Via Twitter nodigde de Tesla-topman hem afgelopen weekend uit voor een gesprek op de nieuwe, snelgroeiende social media-app Clubhouse, die zijn oorsprong vindt in Silicon Valley. ,,Het zou een geweldige eer zijn om met u te spreken‘’, zette Musk zijn charmeoffensief kracht bij, in zowel de Engelse als de Russische taal. Een woordvoerder van Poetin heeft inmiddels bevestigd dat de Russische president het voorstel ‘heel interessant’ vindt, maar nog wel even wil weten waar het gesprek dan precies over zou moeten gaan. De woordvoerder voegde eraan toe dat Poetin zich namelijk normaliter niet persoonlijk op social media begeeft.

Clubhouse is een nog geen jaar oude app die alleen toegankelijk is voor mensen die hiervoor uitgenodigd zijn. Doel van de app is live discussies en interviews te organiseren. De gesprekken zijn uitsluitend via audio te volgen op een iPhone van Apple en deelnemers kunnen tijdens de ‘uitzending’ vragen stellen. Musk heeft al eerder opgetreden bij Clubhouse. Hij interviewde er Vlad Tenev, de mede-oprichter van Robinhood, een innovatieve app voor provisievrije handel in aandelen, en hij heeft aangekondigd daar binnenkort ook met rapper Kanye West in gesprek te gaan. Alle aandacht voor Clubhouse heeft de app geen windeieren gelegd: de waarde van het jonge techbedrijf zou inmiddels meer dan een miljard dollar zijn.

Volledig scherm President Joe Biden vindt het plan van Musk 'politiek te ingewikkeld'. © AFP

Volledig scherm Vladimir Poetin vindt de uitnodiging van Musk 'heel interessant'. © via REUTERS

