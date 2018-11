En de winnaar is…de Porsche 911

De Porsche 911 is de winnaar van de jaarlijkse betrouwbaarheidstest van het Duitse onderzoeksinstituut TÜV. In het onderzoek werden 231 autotypen onderzocht na minimaal twee jaar gebruik. Daarbij ging het niet alleen om dure modellen. De Hyundai i20 bijvoorbeeld blijkt zeer betrouwbaar en belandde op de zevende plaats.

De TÜV (Technischer Überwachungsverein) houdt zich in Duitsland bezig met de periodieke autokeuringen en onderzocht de gebreken van occasions tussen de twee en elf jaar oud. Opvallend: de Porsche 911 won – voor het eerst – in alle leeftijdsklassen, met een gemiddelde aan mankementen van 2,5 procent bij jonge occasions tot 11,7 procent na elf jaar.

In de top van de ranglijst van het onderzoek, dat liep tussen medio 2017 en medio 2018, domineren de Duitse auto’s. Zo is er een gedeelde tweede plaats voor de Mercedes B-Klasse en Mercedes GLK (2,6 procent tekortkomingen), terwijl de vierde plaats is weggelegd voor de Mercedes SLK (2,8 procent), de winnaar van vorig jaar. Opvallend: in andere onderzoeken naar betrouwbaarheid scoren veel Aziatische fabrikanten – en met name Toyota – hoge ogen. Dat is bij het TÜV-onderzoek veel minder het geval. Wel is de Duitse dominantie onder de occasions van minimaal tien jaar oud minder dan bij de jonge occasions.

De nummer 2 van vorig jaar, de VW Golf Sportsvan, moet het nu doen met de tiende plaats, bijvoorbeeld nog achter de Hyundai i20 (zevende, met 3,0 procent tekortkomingen). Aan de andere kant van de ranglijst, aldus de TÜV, vinden we de auto’s terug met de meeste problemen: de Dacia Logan (14,6 procent) draagt de rode lantaarn, nog net voor de Renault Clio (13,0 procent) en de Fiat Punto (12,1 procent).

De TÜV benoemt ook een aantal winnaars per klasse: in de categorie ‘mini’ wint de Opel Adam (4,4 procent), bij de ‘kleine auto’s’ gaat de zege naar de Hyundai i20 (3,0 procent), terwijl de Mercedes A-klasse (3,2 procent) de beste is in de compact-klasse. Bij de middenklassers wint de C-Klasse (3,0 procent) het van de winnaar van vorig jaar, de Volvo V40 (4,2 procent). Ook bij de SUV’s wint Mercedes, met de GLK (2,6 procent).

Andere tops en flops per leeftijdscategorie volgens de TUV: behalve de grote winnaar Porsche 911 is het doorgaans ook zorgeloos rijden in de vier tot vijf jaar oude Mercedes B-klasse en de Audi Q5 (5,0 procent mankementen). Die vertonen beduidend minder mankementen dan de Peugeot 206 (28 procent) van dezelfde leeftijd. Na zes tot zeven jaar zijn de Mercedes SLK en de Audi TT podiumwaardig. En bij de acht- en negenjarige occasions zijn de BMW X1 en Audi TT uitblinkers. Verder is er een eervolle vermelding voor de Mazda 2, die bij de tien tot elf jaar oude occasions achter de Porsche 911 op de tweede plaats belandt, nog voor de Audi TT.

Topkwaliteit, ook op hoge leeftijd: de top 10 van de betrouwbaarste occasions van 10 en 11 jaar oud (tussen haakjes het percentage mankementen). Klik op het betreffende model om het aanbod hiervan te zien op Autotrack.nl

1 Porsche 911 (11,7)

2 Mazda 2 (15,7)

3 Audi TT (16,8)

4 Mercedes SLK (18,6)

5 VW Golf Plus (18,9)

6 Toyota Auris (19,1)

7 Toyota Corolla Verso (19,5)

8 Opel Agila (20,9)