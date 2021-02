Ergernis over wildgroei aan rotondes: ‘Hoe heeft iemand dit kunnen bedenken?’

Dit is het gevaarlijk­ste stuk snelweg van Nederland

8:38 Het stuk snelweg waar vorig jaar de meeste ongevallen gebeurden is de laatste kilometer van de A7 in het Knooppunt Zaandam. Dit is een van de weinige plekken in het land waar doorgaand verkeer een afslag moet nemen om de weg te vervolgen, met alle gevolgen van dien.