EU legt lat hoog voor autofabrikant: 37,5 procent schoner in 2030

De autoindustrie heeft duidelijkheid gekregen van de Europese Unie. Auto's moeten in 2030 37,5 procent schoner zijn dan in 2021.

Dat is vanavond in Brussel door onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement overeengekomen. De reductie is een compromis tussen de landen mét een auto-industrie en de landen zonder grote economische belangen in de autosector.

,,Dit is een belangrijk signaal in onze strijd tegen klimaatverandering’’, zei de Oostenrijkse milieuminister Elisabeth Koestinger. Er is bijna tien uur onderhandeld over het compromis.

Gemiddelde

In 2021 mogen auto’s gemiddeld nog maar 95 gram CO 2 uitstoten. En in 2030 moet daar nog eens 37,5 procent af. Het gaat om gemiddelde waarden van het totale aanbod van een fabrikant. Het is dus mogelijk dat er over twaalf jaar nog steeds auto’s worden gebouwd en verkocht die voornamelijk op brandstof rijden, maar de eisen aan de uitstoot zijn zo streng dat bijna alle auto’s elektrisch of hybride zullen zijn. Naar verwachting is in 2030 een derde van de auto’s volledig elektrisch.

Race

Europa wil met de vergroening van het Europese wagenpark iets doen om de voorspelde opwarming van de aarde te temperen. Daarnaast is er vrees dat het continent de technologische race naar schone auto's verliest als er nu geen grote stappen gezet worden.

Er worden ongeveer 15 miljoen auto's per jaar verkocht in de EU. Auto's dragen voor meer dan 10 procent bij aan de totale uitstoot van koolzuurgas. Elektrische auto's hebben nog maar een marktaandeel van 1,5 procent. De markt voor elektrische en hybride auto's is bijna geheel in handen van Amerikaanse en Aziatische autofabrikanten.

Quote Dit resultaat vraagt te veel van ons Bernhard Mattes De Europese autofabrikanten hadden vooraf gewaarschuwd dat te strenge eisen banen zouden kosten. En dat de keuzevrijheid van de consument in de knel komt.

De eisen ‘vragen te veel van ons’ reageert Bernhard Mattes, voorzitter van de Duitse autoindustriegroep VDA ,,Niemand weet vandaag hoe we dit voor elkaar moeten krijgen in de tijd die we ervoor hebben.‘’ Ook de Europese branche-organisatie klaagt. ,,Een reductie van 37,5 procent klinkt misschien redelijk maar is totaal onrealistisch als je kijkt waar we nu staan.‘’