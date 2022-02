Europa tuigt markt voor tweedehands elektrische auto’s op, ook voor kleinere beurs

Om een crisis op de tweedehandsmarkt en stagnatie in de overgang naar een schoner wagenpark te voorkomen, vinden de twee Parlementsleden, moet Europa zelf de portemonnee trekken om een levendige handel in tweedehandsjes te stimuleren. ,,Want groen doen als je rood staat, dat gaat niet”, aldus De Lange.



De Parlementsonderhandelaars – die later dit jaar in de slag moeten met Commissie en lidstaten – willen hun steun beperken tot nul- en lage-emissieauto’s uit de onderste helft van het segment, en dat qua prijs dan per lidstaat bepaald omdat de autoprijzen traditioneel per land nogal variëren. Daarnaast willen ze dat de steun aan lage-emissieauto’s geleidelijk aan alweer snel wordt afgebouwd, om consumenten zoveel mogelijk richting elektrisch te duwen. De Europese Commissie had zelf ook al financiële en fiscale instrumenten in gedachten om het aandeel schonere auto’s sneller te vergroten, maar het opzetten of stimuleren van een markt in tweedehandsjes zat daar niet bij.