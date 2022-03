Europese Unie werkt aan verbod op export 'oligarch-auto's’ naar Rusland

Mijn Allessie Na 34 jaar kan Corino (60) eindelijk scheuren in zijn Ford Taunus Coupé: ‘Geniet van benzine­geur’

Corino Knijnenburg (60) zette 34 jaar geleden zijn Ford Taunus Coupé opzij om ‘m op te knappen. Het heeft even mogen duren, maar dit jaar scheurt zijn blauwe makker weer over de weg. Met zijn baasje achter het stuur uiteraard, in zijn zescilinder met achterwielaandrijving nog steeds de koning te rijk.

14 maart