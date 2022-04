Even naar de binnenstad om een auto te kopen: ‘Verrast dat consument al zo ver is’

Tussen het pikken van een terras en het passen van een jurk even achter het autostuur kruipen? Volgens Maarten Vet van de pas geopende Volvo Studio Rotterdam is dat precies zoals het gaat. In de dikke maand dat de winkel aan de Meent nu open is, zijn zo zelfs auto’s verkocht aan mensen die tijdens het winkelen binnenliepen. ,,Dat heeft ons ook wel verrast, want we dachten niet dat de consument al zo ver was.’’ Het idee achter de winkel in het centrum van Rotterdam is in eerste instantie om mensen kennis laten maken met de auto, zegt hij.