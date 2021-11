Experts: ‘Benzineprijzen dalen binnenkort weer naar normaal niveau’

De olieprijs schommelt heen en weer, maar lijkt maar niet lager te worden. Een vat ruwe Brent-olie kost op het moment ruim 82 dollar, terwijl de prijs in medio oktober een recordhoogte van bijna 86 dollar aantikte. De benzineprijzen zijn vooralsnog ontzettend hoog, met het hoogste punt tot nu toe van 2,15 euro op 18 november, en een daling lijkt niet in zicht.

Wees maar gerust, stelt Shinwoo Kim, expert op het gebied van natuurlijke bronnen bij T. Rowe Price. De kans is groot dat de prijzen uiteindelijk toch weer zullen dalen naar een normaal niveau. ‘Hoge olieprijzen zijn het geneesmiddel tegen hoge olieprijzen’, schrijft hij in een rapport voor de Amerikaanse investeerder. ‘De reactie van het aanbod zou uiteindelijk de markt weer in balans moeten brengen, waardoor de prijzen weer dichterbij het normale niveau moeten komen.’

Nog even geduld

Kim legt uit dat we dit soort ‘gekunsteld hoge olieprijzen’ vaker hebben gezien in de geschiedenis. Als er een periode is waarin weinig olie gebruikt wordt, heeft de oliemarkt de neiging gigantisch de lucht in te schieten als er ineens weer veel vraag is. ‘De verminderde vraag veert dan terug naar kunstmatig hoge niveaus om het aanbod weer aan te wakkeren en de markt te balanceren.’ Zo worden de prijzen dus ineens gigantisch, terwijl dat helemaal niet zou hoeven.

Kim verwacht volgend jaar de daling in olieprijzen, en dus ook benzineprijzen, te kunnen zien. We moeten nog wel even geduld hebben, want in het komende kwartaal blijven de prijzen stijgen. ‘Zelfs bij een wereldwijd economisch herstel is het onwaarschijnlijk dat de hogere olieprijzen lang zullen aanhouden. Zij zouden ergens volgend jaar moeten terugkeren naar een normaal niveau’, schrijft Kim.

Een bericht van de International Energy Agency (IEA) lijkt Kims analyse te bevestigen. De organisatie meldt dat het aanbod weer goed op weg is om de vraag aan te kunnen. De oliemarkt ‘zit er nog krap bij, maar een einde aan de prijsstijgingen komt in zicht’, aldus de IEA. Als het aanbod blijft groeien, kunnen de prijzen ook weer dalen. Wel zouden de stijgende gasprijzen ervoor kunnen zorgen dat het proces langzamer gaat.

