Fabrieken BMW, Porsche en Nedcar dicht door oorlog, ook VW zwaar getroffen

BMW en Porsche moeten de productie van hun grootste fabrieken in respectievelijk Dingolfing en Leipzig stopzetten wegens leveringsproblemen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het is het gevolg van de veelgeroemde ‘just-in-time’ productie.

Porsche zag zich door een gebrek aan onderdelen genoodzaakt de productie van woensdagmiddag tot eind volgende week op te schorten van de fabriek in Leipzig, waar de Macan en Panamera worden gebouwd. Voor de 2500 getroffen medewerkers zal arbeidstijdverkorting worden aangevraagd.

In Stuttgart-Zuffenhausen, waar de Taycan en de 911 worden gebouwd, gaat de productie volgens de aankondiging deze week verder. ,,De komende dagen en weken zullen we de situatie continu opnieuw beoordelen”, aldus een woordvoerder. Volgens informatie uit branchekringen heeft Volkswagen-dochter Porsche tot dusver kabelbomen uit West-Oekraïne verkregen.

BMW en Mini

In de grootste Europese BMW-fabriek in Dingolfing liggen de productielijnen vanaf maandag eveneens stil vanwege de oorlog. Ook de hoofdfabriek in München zal voorlopig geen voertuigen meer kunnen produceren vanwege knelpunten in de bevoorrading. Ook de productie van motoren in Steyr, Oostenrijk, is gestopt. BMW-dochter Mini is ook zwaar getroffen. De productielijnen in het Britse Oxford liggen stil, evenals de fabriek van VDL Nedcar, waar de Mini, Mini Countryman en BMW X1 worden geproduceerd.

Volkswagen vroeg eerder al arbeidstijdverkorting aan voor de fabrieken in Dresden en Zwickau. Nu breidt het knelpunt zich uit naar de grote VW-autofabrieken in West-Duitsland. Zoals blijkt uit een brief aan het personeel, zal de hoofdfabriek in Wolfsburg vanaf volgende week nog maar in beperkte mate produceren. In de week erna zou de productie volledig stil moeten liggen. Ook voor de bedrijfswagenfabriek in Hannover verwacht VW vanaf volgende week productieonderbrekingen.

‘Just-in-time’

In alle gevallen worden de sluitingen veroorzaakt doordat toeleveranciers uit Oekraïne compleet zijn stilgevallen. De moderne auto-industrie is zo efficiënt dat er nergens voorraden worden aangehouden. Dit scheelt tijd en geld. Helaas heeft deze zogeheten ‘just-in-time’ methode als nadeel dat meteen de hele keten stilvalt als er één schakel breekt. In Oekraïne worden veel auto-onderdelen gemaakt, waaronder kabelbomen en boordnetwerken. De grootste problemen worden veroorzaakt door het stilvallen van het Duitse bedrijf Leoni, dat twee vestigingen in Oekraïne heeft.

Volgens de industrie duurt het minstens drie maanden, maar meer waarschijnlijk zes maanden, om de productie van Oekraïne op een locatie in een ander land op te bouwen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: