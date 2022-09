Fietsendragers zijn roofgoed, vooral op de Veluwe

VRAAG & ANTWOORD ‘Moet ik de automaat van mijn auto laten spoelen?’

‘Mijn Mazda CX-5 met automaat uit 2013 heeft binnenkort 180.000 kilometer op de teller’, aldus lezer Ton Koomen in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Ik begrijp dat het dan verstandig is om de versnellingsbak-olie te vervangen, maar is een spoeling ook aan te bevelen?’

8 september