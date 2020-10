‘Files halveren al door slechts 8 procent minder verkeer’

De gebruikte data hebben betrekking op vorig jaar en dit jaar, vertelt Henk Taale, senior adviseur bij Rijkswaterstaat en lid van het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Doordat we te maken hadden met hele drukke tijden in 2019 en metingen tijdens de rustige coronatijd, konden we de relatie beter schatten. We hadden altijd al het idee dat het verband niet lineair was, maar nu hebben we ook echt deze vuistregel kunnen vaststellen.”