Files richting strand: genieten van misschien wel laatste zomerdag

Zandvoort is ook vandaag weer een populaire plek. Dit keer niet om de Grand Prix, maar omdat het prachtig zomerweer is. Ook richting Bloemendaal is het druk en kan de filetijd oplopen tot 45 minuten.



In Zuid-Holland en Zeeland is er ook enige vertraging richting de kustplaatsen, maar minder dan naar Zandvoort, meldt de ANWB.



“Echt grote problemen zien we momenteel niet”, aldus een woordvoerster van de ANWB. De vertraging op de weg verschilt volgens de organisatie veel. “Het ene moment is de vertraging 45 minuten en kort erna kan het zijn teruggelopen tot een kwartier.”