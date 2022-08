Filmauto Sally uit Cars is duurste nieuwe Porsche ooit

De Porsche 911 Sally Special is een eerbetoon aan het gelijknamige personage uit Pixars animatiefilm Cars . Omdat de Porsche met veel aandacht voor detail is gemaakt én omdat er maar één van bestaat, bleek de auto onweerstaanbaar voor Porsche-verzamelaars.

De door Porsche en Pixar gebouwde auto werd afgelopen weekend geveild voor een recordbedrag van 3,6 miljoen dollar door veilinghuis RM Sotheby’s in Monterey in de Verenigde Staten. Het is daarmee de hoogste prijs die ooit werd betaald voor een nieuwe Porsche op een veiling.

Telefonische bieder

Het winnende bod kwam volgens een persbericht van een onbekende telefonische bieder. Naast de auto ontvangt de koper ook een bijpassend uniek Porsche Design-horloge, een Sally Special-autohoes, een boek dat het creatieproces van de auto vertelt (inclusief originele Porsche- en Pixar-schetsen) en een extra set wielen.

Sally is een Porsche 992 GTS

De Sally Special is gespoten in ​​precies dezelfde blauwe tint als Sally in de film uit 2006. De auto is gebaseerd op een handgeschakelde Carrera 992 GTS met zeven versnellingen. De auto is voorzien van dezelfde wielen als de filmauto en ook het krijtstreepdetail onder haar motorkap aan de achterzijde ontbreekt niet. De auto heeft zelfs op de filmauto geïnspireerde ventieldoppen.

Opbrengst naar goede doelen

Binnenin zijn er overal Cars-badges en details te vinden, zelfs op de autosleutel. De inzetstukken op de deurkaarten en stoelen zijn afgewerkt in een zeer mooi zwart-wit-blauw gewatteerd patroon. De opbrengst van de veiling wordt gedoneerd aan twee goede doelen: een daarvan is een vluchtelingenorganisatie die steun biedt aan ontheemde vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.