Flitsmeister gaat pakjes bezorgen

De app van Flitsmeister waarschuwt automobilisten voor files, flitsers en onheil op de weg en biedt ook navigatie. Met 1,7 miljoen potentiële bezorgers denkt Flitsmeister ook een efficiënte distributienetwerk te kunnen realiseren. Flitsmeister Pickup heet de nieuwe dienst. Winkeliers die een pakket willen versturen melden dat bij Flitsmeister, het bedrijf kijkt welke 'bezorger’ in de buurt is van het bezorgadres en die krijgt een sms’je met de vraag of ie het pakje wil leveren.

Lees ook Pakketbezorgers slepen PostNL voor de rechter om coronadrukte Lees meer

Uber is de inspiratie voor Flitsmeister-directeur Jorn de Vries. Hij speelt al tijden met het idee. ,,Maar ook omdat we zien dat de traditionele pakjesbezorgers het door de drukte niet meer waar kunnen maken om altijd de volgende dag te bezorgen. Door het coronavirus wordt er enorm veel besteld en bezorgd. Daarom komen wij nu al met Pickup, terwijl we eigenlijk pas eind dit jaar op de markt wilden komen.’’ Flitsmeister Pickup is nog niet geïntegreerd met de app, maar dat gaat wel gebeuren.

Tarief

Winkeliers met een pakje melden zich, Flitsmeister-gebruikers in de buurt kunnen reageren. Uber werkt met variabele prijzen, een chauffeur kan zelf het tarief bepalen om de rit binnen te halen. Flitsmeister Pickup begint met vaste prijzen. Een bezorging tot 10 kilometer levert de bezorger 5 euro op, 10-20 kilometer wordt beloond met 7,50 euro en voor een rit tussen de 20 en 30 kilometer krijgt de Flitsmeister-koerier 10 euro. Flitsmeister Pickup is daarmee niet goedkoper dat de reguliere pakjesbezorgers, maar het bedrijf denkt een uniek voordeel te hebben. ,,Een pakje kan een uur later bezorgd zijn voor die prijs.’’

Quote Waarom zou je geen pakje meenemen als je naar huis gaat? Jorn de Vries Bij de start van Pickup zal de dienst heel lokaal zijn met winkeliers en bezorgers die binnen 30 kilometer van elkaar wonen. Later moet ook landelijke bezorging mogelijk worden. ,,Als jij in Utrecht woont en in Rotterdam werkt, waarom zou je dan geen pakjes meenemen als je naar huis gaat? Eind dit jaar gaan we dat bieden.’’

Gisteravond verstuurde Flitsmeister een e-mail naar de gebruikers van de app waarin de nieuwe dienst werd uitgelegd. Volgens De Vries hebben zich inmiddels 10.000 gebruikers gemeld als chauffeur en zijn er 250 winkels die interesse hebben. ,,Ik verwacht dit weekeinde wel 15.000 aanmeldingen. Als er 5000 ook echt gaan bezorgen is dat een mooie start.’’ Volgende maand wil het bedrijf beginnen met de bezorging.

Na aflevering van het pakje verstuurt de bezorger een tikkie naar de winkelier. ,,Die betaling gaat rechtstreeks. Wij verdienen er vooralsnog niets aan. Dat is niet onze ambitie, maar we doen het nu zo om de dienst snel te kunnen lanceren.’’

De Vries ziet nog meer mogelijkheden voor Flitsmeister Pickup. ,,Nu zijn het pakketjes, maar misschien kunnen we mensen ook laten carpoolen of een taxidienst laten rijden. We kijken ernaar.’’

Volledig scherm Jorn de Vries, ceo van Flitsmeister. © Jorn de Vries