Flitspalen bij overweg: tot 4000 euro boete

In België vindt gemiddeld één ongeval per week plaats op een spoorwegovergang. Per jaar vallen daarbij gemiddeld twaalf doden. De Belgische spoorbeheerder Infrabel gaat intelligente flitstoestellen installeren bij overgangen in de hoop het aantal ongelukken te verminderen.

In de plaats Dendermonde is onlangs zo'n flitspaal neergezet en binnenkort komen er ook twee in Waver en Kallo. Mensen die daar nog onder de spoorbomen doorrijden, krijgen dus voortaan fikse boetes.

Rijverbod

Overtreders die op deze plekken worden geflitst, begaan een overtreding van de vierde graad. Dat is de zwaarste van de Belgische wegcode. Daarvoor kunnen overtreders een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar krijgen, plus een boete die kan oplopen van 320 tot 4000 euro.

In Nederland is ook een proef gedaan met dergelijke flitspalen. In 2018 stond er een in Hilversum, die dagelijks zo'n zes overtreders betrapte. De boete voor oversteken als de slagbomen naar beneden gaan was destijds 230 euro voor een automobilist en 160 euro voor een brommer- of scooterrijder.

