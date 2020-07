Ford Fluffy: waarom deze robothond in een autofabriek werkt

Zo lopen de robots onder meer door de Van Dyke-versnellingsbakkenfabriek van Ford in de Amerikaanse staat Michigan. Voorzien van 3D-laserscanners en vijf 360-gradencamera’s creëren ze een digitaal beeld van de fabriekshallen. Mark Goderis, bij Ford verantwoordelijk voor digitale projecten, legt in een persbericht uit waarom dat belangrijk is: ,,Door de jaren heen passen we de fabriek constant aan, bijvoorbeeld wanneer we productielijnen voor nieuwe modellen plaatsen of delen van de fabriek aanbouwen. Het probleem is dat we die wijzigingen eigenlijk nooit goed hebben gedocumenteerd.”