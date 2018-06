Ford Focus (2011-heden), 3de generatie

Aankoopadvies

• Indien aanwezig: de LED-lampen werken soms niet goed. Als ze flikkeren, moeten ze worden vervangen.

• Diverse motoren van de Focus gebruiken enorm veel koelvloeistof. Dit is bijna altijd te herleiden tot een kapotte waterpomp, die eenvoudig te vervangen is.

• De ST kan bij het intrappen van het koppelingspedaal onregelmatig stationair draaien met zelfs korte horten en stoten. Dit duidt op een defecte kabelboom.

• Bij alle uitvoeringen is het verstandig om de werking van de koppeling te controleren. Als de koppeling niet goed aanpakt, kan dat komen door een defect in de drukgroep of een storing in de koppeling-cilinder.

• Controleer bij de 1.0 en 1.6 Ecoboost motoren de plastic retourslangen die naar het koelvloeistof-reservoir gaan. Deze slangen kunnen droog en poreus worden. De sensor voor de temperatuur zit in dit reservoir en meet de hitte.

• Bij de 1.6 EcoBoost kunnen bij de injectoren de nylon afdichtingen kapot gaan, zeker na demontage. Je kunt dit horen aan zware knalgeluiden bij het gas geven.

• De meeste storingen bij de Ford Focus zijn van elektronische aard. Denk aan storingen aan relais of sensoren. Deze zijn eenvoudig te verhelpen.

• De bedrading van de dynamo slijt sneller dan normaal. Deze zit tegen de peilstok aan. Deze bedrading moet worden vervangen door dikkere, betere geïsoleerde kabels.

• Bij de dieselmotoren kan de EGR-klep relatief snel vervuild raken. Als de EGR te vol met troep zit, zal de motor niet meer starten. Vervanging is de enige oplossing.

• Een ander punt van de dieselmotoren is het partikelfilter, dat tijdig moet worden vervangen. Gebeurt dit niet, dan start de motor wederom niet. De TDCi motor moet om de 120.000 kilometer een nieuwe partikelfilter krijgen.

• Bij de 1.0 EcoBoost motor zit de distributieriem ín het blok. Vervanging is relatief prijzig.

• De centrale deurvergrendeling kan dienst weigeren. De oplossing is intussen bekend en kan bij de dealer gerepareerd worden.

Aanbod en prijzen

De Ford Focus is een auto die wereldwijd in zeer grote aantallen wordt verkocht; in Nederland was dat niet anders. Er zijn er in 8 jaar tijd meer dan 60.000 van verkocht. Op AutoTrack.nl staan ook veel Focussen van deze generatie te koop. De Ford Focus kent drie carrosserievarianten: een hatchback, sedan en stationwagon. De stationwagon is het meest populair, gevolgd door hatchbacks, sedans plus een paar cabrio’s van de vorige generatie Focus. De meeste Focussen zijn handgeschakelde auto’s met een dieselmotor.

De Focus ST (diesel of benzine) is vrij zeldzaam; de RS is nauwelijks verkrijgbaar als occasion. Die laatste categorie kent ook meteen de duurste Focussen van Nederland. Een bijna nieuwe RS met weinig kilometers kost meer dan 50.000 euro. Voor 35 tot 40 mille vind je hele jonge exemplaren van de Focus ST. De duurste ‘normale’ Focus staat te koop voor zo’n 30 mille. De goedkoopste Focussen van de derde generatie zitten zo rond de 6 mille. Dat zijn veelal sober uitgeruste stationwagons met de instapdieselmotor en een wat hogere kilometerstand.

Profiel (DYB)

De derde generatie Focus kwam in 2010 op de markt. In tegenstelling tot zijn voorganger deelde de nieuwe Focus zijn chassis niet met een Volvo (C30, S40, V50) of Mazda (3). Ook was het een van de eerste Fords die wereldwijd min of meer ongewijzigd verkocht moest worden, want meestal worden de auto’s behoorlijk aangepast aan de markt waar ze worden geleverd. Zo niet bij de Focus.

Net als zijn voorgangers heeft Ford wel iets extra’s gedaan qua uiterlijk. Het ziet er net even wat vlotter uit dan de gemiddelde hatchback in zijn klasse. Inmiddels valt dat minder op, omdat er enorm veel van rondrijden in Nederland.

Nog een voordeel is de grote keuze aan motoren en uitrustingsniveaus. Een nadeeltje voor mensen die automaat moeten rijden is dat ze op vrij weinig modellen geleverd zijn en dus als occasion wat zeldzamer zijn.

De standaard instap 1.6 motor is slechts even geleverd, alle EcoBoost en TDCi motoren verdienen de voorkeur. Zonder uitzondering zijn het erg fijne motoren in het gebruik. Nog een groot voordeel is het chassis, dat een fijne combinatie biedt tussen comfortabel en sportief.