Ford komt met zeven nieuwe, volledig elektrische automodellen

Drie van de nieuwe modellen zijn personenauto’s, waarbij de elektrische versie van de Puma het meest concreet is. De specificaties van dat model zijn nog niet bekend. Tijdens een persconferentie, vanochtend, wilde Ford nog niet zeggen of het bestaande platform wordt gebruikt of dat de elektrische versie een nieuw platform krijgt. Maar afgaand op de eerste, weliswaar schimmige beelden, lijkt het uiterlijk van de elektrische Puma niet radicaal anders te zijn dan de huidige versie. In 2024 moet hij op de markt komen en hij rolt dan van de band in Roemenië.

Platform van Volkswagen

Eerder nog dan de Puma introduceert Ford een ‘medium-size crossover’, die aan het eind van dit jaar onthuld wordt en in 2023 op de markt komt. De medium-size crossover krijgt vijf zitplaatsen en Ford bevestigt dat hij op het MEB-platform van Volkswagen komt te staan. Volgens Ford krijgt de auto een actieradius van 500 kilometer. Het is lastig te zeggen hoe hij er precies uit gaat zien, maar de vorm van de dagrijverlichting heeft wat weg van de veel grotere Ford Explorer. Het wordt het eerste model uit het Electrification Centre in Keulen, waar Ford over een periode van zes jaar 1,2 miljoen EV’s wil gaan bouwen en in totaal €1,8 miljard investeert.

De tweede nieuwe EV wordt een sportiever georiënteerd model, waar Ford nog wat vager over is. Deze ‘Sport Crossover’ komt ook op het MEB-platform te staan en staat op de planning voor 2024. Het is goed denkbaar dat dit model de naam Capri gaat dragen, aangezien Ford die naam eind vorig jaar opnieuw vastlegde. Stuart Rowley, de voorzitter van Ford of Europe, wilde tijdens een persconferentie nog niets kwijt over de eventuele terugkeer van namen uit het verleden. Het enige wat hij daarover zei was een cryptisch ‘watch this space’, wat erop duidt dat er in dat opzicht wel iets in het vat zit.

Ook Transits en Tourneo's elektrisch

Naast de nieuwe elektrische personenauto’s timmert Ford ook flink aan de weg als het gaat om de elektrische bedrijfsauto’s. Daarvan introduceert het merk de komende twee jaar maar liefst vier nieuwe elektrische versies: de Transit Courier, Tourneo Courier, Transit Custom en Tourneo Custom. Deze bedrijfsauto’s komen wel op een eigen elektrisch platform van Ford te staan, waar Volkswagen later weer gebruik van gaat maken voor zijn bedrijfsauto’s. Het is onderdeel van de deal tussen de twee merken. De elektrische versies van de Transit en Tourneo zijn te herkennen aan een doorlopende led-strip aan de voorzijde, waarbij de Courier volledig nieuw is. Maar de details van de bedrijfsauto’s houdt Ford nog even onder de pet.

Einde van de Ford Ecosport

Om alle EV’s van batterijen te voorzien, gaat Ford de samenwerking aan met het Koreaanse SK en de Turkse Koç Holding voor de bouw van een nieuwe accufabriek in Turkije. Die accufabriek moet uiteindelijk tussen de 30 en 45 GWh aan accu’s per jaar gaan produceren voor de bedrijfsauto’s. De accu’s voor de personenauto’s zullen in Keulen geproduceerd worden. Verder krijgt Ford Otosan, de joint venture tussen Ford en Koç, de leiding over de fabriek in Roemenië, waar in de toekomst de elektrische Puma en Couriers van de band gaan rollen. Dat eist ook een offer: Ford stopt dit najaar met de productie van de EcoSport.

Ford levert vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s in Europa. In 2035 moet de hele Europese productieketen klimaatneutraal zijn. Vanaf dat jaar stopt Ford ook definitief met het aanbieden van bedrijfsauto’s met verbrandingsmotoren.

