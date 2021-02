Ford: over vijf jaar geen benzine- en dieselauto's meer in Europa

Ford stopt over vijf jaar met het verkopen van benzine- en dieselauto's in Europa. Vanaf dat moment zijn alleen nog plug-in hybrides of volledig elektrische modellen verkrijgbaar. In 2030 verdwijnen ook de hybrides en zullen er alleen nog volledig elektrische auto's worden verkocht.

De eerste op grote schaal gebouwde, volledig elektrische personenauto wordt de nieuwe generatie van de Ford Fiesta. Die rolt vanaf 2023 in Keulen van de band. Na de Fiesta zal er waarschijnlijk een tweede, volledig elektrisch model in dezelfde fabriek volgen. De volledig elektrische Mustang Mach-E wordt nu al in Europa verkocht, maar deze SUV komt uit een Amerikaanse fabriek.

Om alle veranderingen mogelijk te maken investeert Ford Europa 822 miljoen euro in zijn fabriek in Keulen. Ook alle bedrijfswagens in Europa moeten eraan geloven, maar daar gaat de transformatie langzamer. In 2030 zullen bedrijfswagens nog steeds als plug-in hybride te koop zijn, dus elektrisch in combinatie met een verbrandingsmotor.

Slechte jaren

Ford heeft een aantal slechte jaren in Europa achter de rug. De verkoopaantallen liepen terug en het bedrijf leed verlies. De aankondiging komt dan ook net na de bekendmaking dat Ford in Europa in het vierde kwartaal van 2020 weer winstgevend is geworden. De groei van de bedrijfswagendivisie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Ford trekt tot en met 2025 wereldwijd tenminste 22 miljard dollar uit voor de omschakeling naar elektrische auto's.

,,Nu ons bedrijf met succes is gereorganiseerd en eind vorig jaar weer winstgevend is geworden, gaan we door naar de volgende fase van ons plan. We gaan in Europa op volle kracht naar een volledig elektrische toekomst”, aldus Stuart Rowley, de president-directeur van Ford Europa.

