Foutje: laadpalen slurpen accu’s leeg

Voor Marieke Monden was het een bijzondere ervaring: ze laadt haar VW Passat GTE al zo’n 2,5 jaar probleemloos op bij een ‘vaste’ laadpaal in Amsterdam, vlak bij haar huis. Vorige week ging dat fout: ze kon ’s ochtends haar auto niet meer openen. Bij nadere inspectie bleek de accu compleet leeg te zijn. Bij haar dealer A-Point in Amsterdam kreeg ze te horen dat het euvel vaker voorkomt, en ook bij het wagenparkbeheer van haar bedrijf kwamen inmiddels meerdere meldingen binnen. Daarbij gaat het in alle gevallen om elektrische Volkswagens.

Golf

Bij VW is het probleem bekend. Volgens een woordvoerder komt het laadprobleem voor bij ‘een klein aantal e-Golfs en Golf GTE-modellen’. ,,Het is doorgaans op te lossen met een software-update van de laadpaal.’’

NewMotion, dat ruim 80.000 openbare laadpunten in Europa beheert, kent de oorzaak, aldus een woordvoerder: ,,Een elektrische auto heeft zowel een batterijpakket waar op wordt gereden als een accu van 12 Volt, net als andere auto’s. Zodra de laadpaal een connectie maakt met de elektrische auto via de laadkabel, communiceren deze twee met elkaar. Het kan tijdens deze communicatiestroom gebeuren dat het niet lukt om een laadsessie te starten. Deze communicatie kost echter wel energie. Vandaar dat het kan gebeuren dat de accu van 12 Volt leegloopt.’’ NewMotion weerspreekt dus dat de auto compleet wordt leeggetrokken: het ‘gewone’ batterijpakket, blijft intact. Alleen de startaccu loopt leeg.

En de oplossing is nabij, beweert het bedrijf: ,,NewMotion heeft de firmware van de eigen laadpalen inmiddels aangepast zodat dit niet of nauwelijks meer gebeurt. Als de laadsessie na een aantal keren niet kan worden gestart, dan stopt de laadpaal hiermee om de accu van 12 Volt te sparen.’’

Update

Gebruikers blijven echter nog met een aantal vragen zitten. Als elektrische rijder weet je immers niet zomaar welke laadpalen kuren kunnen vertonen, zegt Marieke Monden, die haar auto na het ontlaad-incident drie dagen kwijt was voor een update: ,,Ik kreeg het advies om mijn auto in ieder geval niet meer bij die bewuste laadpaal vlak bij mijn huis op te laden. En verder werd me aangeraden om de auto te ontkoppelen als de laadsessie klaar is. Je moet de accu dus niet aan de lader laten als de batterij vol is.’’

Dat klinkt nogal gebruikersonvriendelijk, vindt ook Monden. ,,Ik rijd heel bewust elektrisch voor het milieu, maar dit is gedoe. Zo zou ik bijvoorbeeld overdag de auto moeten gaan ontkoppelen op een parkeerterrein, dat best een stukje verwijderd is van mijn werkplek. En ’s nachts slaap ik liever.’’