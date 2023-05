Franse vakantie wordt duur als je niet weet wat dit ‘wybertje’ betekent

Het gaat om een wit ruitlogo op een blauwe achtergrond, of een zwarte achtergrond op een variabel verkeersbord. Omdat de rijstroken niet de hele dag actief zijn, zijn de laatste variabele varianten het vaakst te zien. De ‘wyber’ is onder meer te zien op de A48 bij Grenoble en op de A6/A7 (M6/M7) bij Lyon.

Tot 135 euro bekeuring

Deze rijstroken zijn uitsluitend toegankelijk voor auto’s met twee of meer mensen aan boord, voor taxi’s en voor auto’s met een groen Crit’Air 0-logo. Deze sticker is voorbehouden aan elektrische voertuigen. Overtreders lopen volgens de Franse website van de wegbeheerders het risico op een boete van 135 euro. De ANWB weet daaraan toe te voegen dat de boete ‘slechts’ 90 euro bedraagt wanneer je een eventueel boetebedrag direct overmaakt.

Flitssysteem

Het aantal passagiers in de auto wordt geteld door een flitssysteem op de middenberm, dat werkt met kunstmatige intelligentie. Deze zou ook fraude met levensechte poppen kunnen herkennen. Voordat een bekeuring wordt uitgedeeld, krijgen overtreders eerst nog borden boven de weg te zien met daarop het kenteken van hun auto en de boodschap dat ze in overtreding zijn.

Nederland

In 1993 werd in Nederland de eerste carpoolstrook van Europa geopend op de A1. De rijstrook was tevens een zogeheten wisselstrook, waarbij één rijstrook afwisselend werd gebruikt voor beide richtingen. Op deze strook mochten alleen auto’s met drie of meer inzittenden rijden. In 1994 werd de carpoolstrook opengesteld voor al het verkeer en deze staat nu bekend als de wisselstrook.

Verenigde Staten en Canada

In de Verenigde Staten en Canada kennen ze ook al heel lang door diamanten of ruiten aangewezen carpoolstroken. Daar mag je er alleen rijden als je met drie of meer personen in een auto zit. In Frankrijk lopen ankel vakantiegangers die alleen reizen - of met kleine, niet te detecteren kinderen op de achterbank - risico op een bekeuring.