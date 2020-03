Frituurvet, algen: hier kunnen dieselauto's óók op rijden

Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor, ontwierp de dieselmotor specifiek met als doel om op vrijwel elke brandstof te lopen. Op die manier zou de motor gebruikt kunnen worden om delen van de wereld te mechaniseren die op dat moment nog niet waren geraakt door de industriële revolutie.

Anno 2020 rijdt bijna 100 procent van de dieselmotoren op op aardolie gebaseerde dieselolie. Een enkele stadsbus of landbouwvoertuig rijdt op pure biodiesel, maar het zijn druppels op de gloeiende plaat. Nu het sentiment rondom deze brandstof compleet is omgedraaid, wordt er weer gesproken over alternatieven - en dat zijn er nogal wat.

Volledig scherm Biodiesel © ANP

Gerecycled frituutvet

Biodiesel is er een van. Het is dieselbrandstof die is gemaakt van natuurlijke bronnen en bevat dus geen componenten op oliebasis. Dit kunnen plantaardige oliën zijn, maar ook dierlijke vetten. Nadelen zijn de beperkte houdbaarheid (acht maanden) en dat het goedje minder vermogen levert.



Gerecycled frituurvet valt in principe onder de categorie biodiesel. Het hoeft niet speciaal gemaakt te worden en is zelfs een afvalproduct en dus groener dan de speciaal gemaakte variant. De olie moet wel eerst worden gefilterd en worden gemengd met chemicaliën om motoren goed te laten werken. Ook moet de brandstof voorverwarmd worden om stolling te voorkomen.

Brandstof gemaakt van lucht

Blue Crude is een product gepatenteerd door een Duits bedrijf, Sunfire. Bij dit proces wordt kooldioxide uit de lucht gefilterd. Na de splitsing van water in waterstof en zuurstof wordt een koppeling gemaakt tussen de waterstof en koolstofatomen. Daarmee kan vervolgens een variant van diesel worden gemaakt. Wanneer dit wordt gedaan met duurzame bronnen, is het CO2-neutraal.

DME is een afkorting van dimethylether, dat wordt gemaakt uit biomassa. Het lijkt op diesel, maar heeft als voordeel is dat het geen roet oplevert. Het is gemakkelijk te transporteren en niet giftig. Wel moeten dieselmotoren licht aangepast worden voor deze brandstof en is het vooralsnog een stuk duurder dan diesel.

Volledig scherm Olie op basis van algen. © Dreamstime

Algen-olie