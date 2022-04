Gaspedaal Tesla blijft hangen op 133 kilometer per uur

Parkeerver­gun­nin­gen iets duurder geworden, Amsterdam­mer betaalt vijf keer meer dan Rotterdam­mer

De prijs van een parkeervergunning is in een jaar tijd gemiddeld met 1,2 procent gestegen. Een Amsterdammer betaalt met 574,18 euro het meest. Dat is vijf maal zoveel als wat een Rotterdammer moet neertellen (115,20 euro).

