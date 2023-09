Geel of rood verkeerslicht: wanneer ben je fout?

Vraag: ‘Wat is eigenlijk de definitie van door rood licht rijden? En vanaf welk moment rij je precies door rood? Je mag immers wel door geel rijden. Ik kan mij voorstellen dat als een lange vrachtwagen door geel rijdt de lichten op rood springen als de achterzijde nog niet over de stopstreep is, terwijl de chauffeur dit niet kan zien.'

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Volgens de wet moet je bij een rood licht altijd voor de stopstreep stoppen en dat zal niemand verbazen. Natuurlijk kan het gebeuren dat het licht naar rood gaat als je de stopstreep al bent gepasseerd, maar dan heeft het verkeerslicht altijd eerst nog even op geel gestaan.

U meent dat het rijden door geel licht (volgens de wet is het geel, maar veel mensen zeggen oranje) is toegestaan, maar ik moet u teleurstellen. Door geel licht rijden kan wel degelijk ook bekeurd worden, al gebeurt dat niet vaak. Je bent in overtreding als je nog op redelijke afstand bent van dat gele licht en dus voldoende gelegenheid hebt om te stoppen.

Volgt er een rechtszaak omdat de overtreding wordt betwist, dan oordeelt de rechter meestal dat de automobilist gemakkelijk had kunnen stoppen voor geel. Je moet namelijk een kruising altijd voorzichtig, dus met niet te hoge snelheid naderen. En dan heb je in de regel voldoende tijd om te stoppen.

Verzachtende omstandigheden kunnen zijn dat je op dat moment al de stopstreep al gepasseerd was en de afstand dus te kort was om nog te kunnen remmen. Of dat er bijvoorbeeld een grote, zware vrachtauto dicht achter je reed, waardoor het gevaarlijk zou zijn om plotseling hard op de rem te trappen. De rijsnelheid bij verkeerslichten is overigens achteraf vaak eenvoudig vast te stellen omdat roodlichtcamera’s meestal zijn gecombineerd met snelheidscamera’s.

Rijdt de door u genoemde, lange vrachtauto door geel en gaat het licht op rood terwijl hij zich nog steeds op de kruising bevindt, dan kan de chauffeur dus wel degelijk bekeurd worden. Eigenlijk is het heel simpel: zie je bij het naderen van de stopstreep dat het licht op geel staat of gaat, dan moet je stoppen.’

