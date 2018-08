Geen dak, ramen of motorkap én geen rijbewijs: 16-jarige vlucht voor politie

De twee agenten zetten meteen de achtervolging in en drie kilometer verder konden ze de extreme cabrio tot stoppen dwingen. Het bleek te gaan om een Peugeot 205, maar dan bijna volledig gestript. De auto had geen dak, ramen, deuren of motorkap en slechts één stoel. Daarop zat de 16-jarige bestuurder, die uiteraard geen rijbewijs had, en uiteraard de auto ook niet had verzekerd. Bovendien droeg hij geen veiligheidsgordel. De jongen kreeg een stevige uitbrander alvorens hij aan zijn moeder werd overgedragen.